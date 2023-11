The Last of Us: Kritik an PS5-Version und neuer Hinweis für Part 3

Nach zahlreichen Leaks zum Ende der Woche kündigte Sony am Freitagabend die Remastered-Version von The Last of Us Part 2 an. Vermutlich war das als große Ankündigung rund um The Game Awards geplant, aber die Leaks kamen zuvor.

Einige freuten sich über die Optimierung, wie ich, andere sehen diese eher kritisch, was ich verstehen kann, denn das PS4-Spiel sieht gut genug aus. Grafisch wäre mir das egal, ich hoffe, dass der DualSense hier ähnlich gut wie bei Part 1 genutzt wird.

Die anderen Neuerungen klingen auch vielversprechend und 10 Euro finde ich für ein Remaster auch durchaus fair, der Preis dürfte viele TLOU-Fans beruhigt haben.

The Last of Us Part 3 könnte kommen

Doch die Kritik von einigen war: Wieso opfert Naughty Dog so viele Entwickler für ein Remaster? Machen sie womöglich gar nicht, denn laut Jordan Middler von VGC ist daran ein neues Team mit neuen Mitarbeitern beteiligt. Das eigentliche Team von Naughty Dog arbeitet weiterhin an einem neuen Spiel und ist davon nicht betroffen.

Laut Quelle benötigt Naughty Dog neue Entwickler und die sollen mit dieser Version langsam in The Last of Us hereinkommen. Klingt so, als ob die Gerüchte rund um Part 3 stimmen und wir bald ein komplett neues The Last of Us für die PS5 sehen.

Meine Vermutung ist, dass Sony nicht einfach nur so ein Remake von Part 1 und Remaster von Part 2 in Auftrag gegeben hat, da kommt sicher The Last of Us Part 3 für die PlayStation 5. Sowas wäre ein perfekter Launch-Titel für die PlayStation 5 Pro in einem Jahr, denn Naughty Dog gehört zu den besten Studios von Sony.

