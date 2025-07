The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom – Neues Update ist da

Der neueste Teil der Zelda-Spieleserie mit dem Titel The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom ist seit knapp einem Monat im Handel erhältlich und wurde, abgesehen von einigen Anmerkungen zu kleineren Framerate-Problemen, durchweg positiv aufgenommen. Nintendo war sich der Probleme wohl bewusst und veröffentlichte Ende September ein Update. Nun folgt wenige Wochen später ein weiteres Update für das Spiel.

Das Update mit der Versionsnummer 1.0.2 umfasst die Korrektur von zwei spezifizierten Fehlern. Darüber hinaus wurden weitere Fehler behoben, um die „Spielerfahrung zu verbessern“. Weitere Details wurden nicht genannt.

Latest update: Ver. 1.0.2 (Released October 20, 2024) General Updates Fixed an issue where an invisible wall at the entrance to Goron City would impede progress during a Main Quest at Eldin Volcano.

Fixed an issue at a particular location where the player could target empty space, then bind to that target and pull in a way that would impede progress.

Fixed various issues to create a smoother gaming experience.

