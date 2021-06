The Legend of Zelda: Game & Watch kommt zum Jubiläum

Nintendo hat sich beim 35. Jubiläum der Zelda-Reihe erneut für eine Neuauflage von Game & Watch entschieden, die am 12. November erscheint. Einen Preis hat Nintendo noch nicht kommuniziert, wir rechnen aber wie bei der Mario-Version mit ca. 60 Euro und gehen auch von einem zeitlich limitierten Verkauf aus.

In diesem Fall wird es drei Spiele der Reihe geben: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Also die beiden NES-Spiele und den ersten GameBoy-Titel (A Link to the Past vom SNES fehlt).

-->

PS: Ich vermute fast, dass es kein Zufall ist, dass man „A Link to the Past“ nicht implementiert hat und den dritten Titel überspringt. Ich rechne mit einem Remake für die Nintendo Switch und einer Neuauflage von „A Link Between Worlds“ (3DS).

Eine Uhr ist ebenfalls wieder mit dabei und ein Produktvideo zeigt euch, wie das mit den Zelda-Spielen aussieht. Die deutsche Seite ist noch nicht online, dafür aber die US-Seite von Nintendo. Vermutlich ein Pflichtkauf für alle Zelda-Fans.

Zelda: Was ist mit Wind Waker und Twilight Princess für die Nintendo Switch? Nintendo hat gestern einen neuen Trailer für das neue Zelda veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das Spiel 2022 kommen soll. Zumindest peilt man das an. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass sogar 2022 knapp werden könnte. Den Titel…16. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->