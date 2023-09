The Office: Kult-Serie soll ein Reboot bekommen

Angeblich wird Greg Daniels selbst zurückkehren und für das Reboot von The Office verantwortlich sein, das behauptet man bei Puck. The Office ist eine sehr beliebte Serie, die von 2005 bis 2013 lief und 9 Staffeln mit 200+ Folgen besitzt.

Mit 9 von 10 Punkten gehört The Office nicht nur zu den beliebtesten Serien bei IMDb, sie ist auch noch heute extrem beliebt und war zum Beispiel 2018 die am häufigsten gestreamte Serie bei Netflix. An mir ging sie bisher immer vorbei, auch wenn es eine der Serien ist, die seit Ewigkeiten auf unserer Watchlist bei Netflix ist.

Details zum Reboot gibt es noch keine, das Original wurde von Universal produziert und bei NBC ausgestrahlt, aber vielleicht hat auch Netflix, bei denen The Office sehr gut läuft, seine Finger im Spiel. Das wird sicher viele Fans der Serie freuen, wobei ich bei einem Neustart immer skeptisch bin, denn der muss nicht gelingen.

A reboot of #TheOffice is in development Greg Daniels will return as showrunner (via @PuckNews) pic.twitter.com/dNHR2TUx8M — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 25, 2023

Sony hält am „Fundament“ der PlayStation fest Letzte Woche sorgte ein gigantischer Xbox-Leaks für Aufsehen und darin wurde auch das Q&A mit Jim Ryan, dem Chef der PlayStation-Sparte bei Sony, entdeckt. Sony hat 10 Live Service-Spiele für […]25. September 2023 JETZT LESEN →

-->