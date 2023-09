Sony hält am „Fundament“ der PlayStation fest

Letzte Woche sorgte ein gigantischer Xbox-Leaks für Aufsehen und darin wurde auch das Q&A mit Jim Ryan, dem Chef der PlayStation-Sparte bei Sony, entdeckt. Sony hat 10 Live Service-Spiele für die Zukunft geplant, das wird in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema für die PlayStation sein, da man hier doch schwächelt.

Sony PlayStation: Das Fundament bleibt

Allerdings rechnet Sony damit, dass nicht alle Spiele ein Erfolg werden, und das Fundament bleiben die „grafisch schönen, erzählerischen Spiele“. Diese Titel haben „im Laufe der Jahre so gute Dienste geleistet“ und sollen es auch weiterhin. Sony geht auch davon aus, dass diese Spiele weiterhin mehr Umsatz einbringen werden.

Bedenkt, dass diese Aussage von 2022 stammt, aber grundsätzlich freut mich das, denn ein God of War, ein The Last of Us, ein Ratchet & Clank, ein Spider-Man, das sind die Spiele, die auch mir mehr Spaß machen. Ja, Live Service-Spiele, bei denen es ständig neue Inhalte für mehr Umsatz gibt, sind wichtig, aber nicht mein Fall.

Ich bin mal gespannt, wie die Roadmap von Sony bei der PlayStation 5 aussieht, die ja noch einige Jahre vor sich hat. Ab 2024 womöglich mit einer Pro-Version, aber da wird für diese Generation noch sehr viel geplant sein, was wir bisher noch nicht kennen. Nächstes Jahr dürfte es sicher viele große PS5-Ankündigungen geben.

