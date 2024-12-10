Unterhaltung

The Rookie: Datum für Staffel 7 in Deutschland

The Rookie

The Rookie geht weiter, die US-Serie startet am 7. Januar 2025 bereits in die siebte Staffel. Seit heute ist auch das Datum in Deutschland bekannt, die neue Staffel wird ab dem 10. Januar bei uns zu sehen sein. Die spannende Frage ist nur: Wo?

Warum ist diese Frage relevant? Weil Disney die Serie scheinbar lieber verkauft und damit ein potenzielles Highlight für viele Nutzer an die Konkurrenz abgibt. Die neue Staffel von The Rookie landet nämlich exklusiv bei Sky bzw. WOW in Deutschland.

Ab dem 10. Januar gibt es allerdings nur die Originalfassung, die deutsche Sprache startet dann erst am 24. Januar, ebenfalls exklusiv bei Sky bzw. WOW. Es ist unklar, wie lange Kunden von Disney+ auf die neue Staffel von The Rookie warten müssen.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Teimue 🎖
    sagt am

    Bedeutet das, dass diese Staffel nicht mehr gleichzeitig auf zdf_neo kommt?

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Eine tolle Serie! Hat mich gepackt wie schon viele vorher nicht mehr.

    Antworten

