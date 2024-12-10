Marvel: Ein überraschendes Comeback beim neuen Avengers-Film

Die Marvel Studios haben ihren neuen Rhythmus gefunden und mittlerweile ist auch der nächste Spider-Man mit einem Datum dabei. Und die nächste Phase wird auch wieder von zwei Avengers-Filmen begleitet, im Frühjahr starten die Dreharbeiten.

Im Sommer gab es hier die große Überraschung, denn der Titel für Avengers 5 wurde in „Doomsday“ geändert und Robert Downey Jr. ist wieder zurück im Marvel Cinematic Universe (MCU). Allerdings nicht mehr als Iron Man, sondern Dr. Doom.

Avengers 5: Chris Evans ist 2026 dabei

Es gibt noch ein überraschendes Comeback, so The Wrap, denn Chris Evans ist ebenfalls mit von der Partie im nächsten Avengers-Film. Die Quelle konnte aber nicht bestätigen, welche Rolle er übernimmt und ob es eine größere Rolle ist.

Chris Evans kennt man als Captain America, aber da erwartet uns im Februar 2025 mit „Captain America: Brave New World“ ein Film, in dem Anthony Mackie als neuer Captain America positioniert wird. Diese Rolle ist also eigentlich schon vergeben.

Man hat so langsam aber den Eindruck, als ob Kevin Feige das Chaos bei den Marvel Studios mit alten und bekannten Gesichtern lösen möchte, die Fans des MCU kennen und mögen. Und zur Not eben mit neuen Rollen, wie bei Dr. Doom.