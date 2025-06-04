The Witcher 4: Fans sind von neuem Video beeindruckt
CD Project Red hat diese Woche ein neues Video veröffentlicht, welches man mit Epic plante. In diesem sieht man durchaus viel von The Witcher 4. Die Entwickler geben an, dass das gezeigte Material auf einer normalen PlayStation 5 läuft.
Fans zeigten sich nach diesen fast 15 Minuten durchaus beeindruckt, aber es gibt einen ganz klaren Hinweis. Das gezeigte Material ist kein Gameplay. Es handelt sich hier in erster Linie um eine „technische Präsentation“ der Unreal Engine 5.
Man bekommt zwar einen guten Eindruck vom Spiel, das gezeigte Material läuft mit 60 fps, aber wir sehen hier nicht das fertige Spiel. Interessant ist es dennoch, denn es liefert einen ersten Einblick, wie die Welt von The Witcher 4 aussieht.
Ich wurde bei einer Videospielzeitschrift damals gebannt, als ich feststellte, dass das vorab gezeigte PC Gameplay von Witcher 3 ganz erheblich besser aussieht als die dann zu Release getestete PS4 Version. Die mochten das gar nicht gerne hören, dass CDPR hier die Grafiksettings, dann anschließend auch auf PC, merklich zurückgeschraubt hatten als die Vorab-Versionen und das Spiel teils nicht annähernd mehr so gut aussah.
Das war damals irgendwie auch ziemlich weit verbreitet, dass die PC Versionen runtergedummt wurden, damit diese sich nicht so viel und günstiger verkaufenden Versionen nicht besser als auf den Konsolen aussehen. Bei CDPR war das halt offensichtlich, da PC die Lead-Plattform war.