Gaming

God of War: Das neue PS5-Spiel wird wohl ganz anders

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
God Of War Kratos Schrei

God of War kennen wir hauptsächlich als Aktion-Abenteuer aus der 3rd-Person-Perspektive und ein neuer Hauptteil dieser Reihe, wird sicher noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, ich rechne sogar erst mit der PS6-Ära wieder damit.

Doch es ist ein neues God of War für 2025 in Entwicklung, wie man hört, und hier gehen die Entwickler wohl einen ganz neuen Weg.Tom Henderson bezeichnete es als „2.5D/Metroidvania-Spiel oder sowas in der Art“ und bekam Zustimmung.

Jeff Grubb, ebenfalls eine bekannte und zuverlässige Quelle, meldete sich nur mit einem kurzen „Yeah“. Vor ein paar Wochen feierte man das Jubiläum der Reihe, es fiel aber erstaunlich klein aus und es gab auch wie erwartet keine Ankündigung.

Gut möglich, dass wir dieses neue God of War dann aber heute um 23 Uhr im Rahmen der State of Play sehen werden. Ein Metroidvania klingt interessant, ich bin dann aber mal gespannt, ob es überhaupt von Santa Monica entwickelt wird.

007 First Light

James Bond: Neues 007-Spiel heißt „First Light“ und ich bin gespannt

IOI Interactive hat mich in den letzten Jahren mit Hitman sehr gut unterhalten und tut es teilweise heute immer mal…

3. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 👋
    sagt am

    Mich würde ja God of War für die Xbox Series X interessieren, aber ob das jemals passieren wird, ist leider äußerst unwahrscheinlich.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Die haben ja das andere GoW, also Gears of War und Story und Charaktere sind dort inzwischen sogar besser auch wenn das Gameplay bei beiden Serien in den letzten zehn Jahren merklich nachgelassen hat.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / God of War: Das neue PS5-Spiel wird wohl ganz anders
Weitere Neuigkeiten
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung