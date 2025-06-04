God of War: Das neue PS5-Spiel wird wohl ganz anders

God of War kennen wir hauptsächlich als Aktion-Abenteuer aus der 3rd-Person-Perspektive und ein neuer Hauptteil dieser Reihe, wird sicher noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, ich rechne sogar erst mit der PS6-Ära wieder damit.

Doch es ist ein neues God of War für 2025 in Entwicklung, wie man hört, und hier gehen die Entwickler wohl einen ganz neuen Weg.Tom Henderson bezeichnete es als „2.5D/Metroidvania-Spiel oder sowas in der Art“ und bekam Zustimmung.

Jeff Grubb, ebenfalls eine bekannte und zuverlässige Quelle, meldete sich nur mit einem kurzen „Yeah“. Vor ein paar Wochen feierte man das Jubiläum der Reihe, es fiel aber erstaunlich klein aus und es gab auch wie erwartet keine Ankündigung.

Gut möglich, dass wir dieses neue God of War dann aber heute um 23 Uhr im Rahmen der State of Play sehen werden. Ein Metroidvania klingt interessant, ich bin dann aber mal gespannt, ob es überhaupt von Santa Monica entwickelt wird.