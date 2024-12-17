Threads mit Meilenstein vor dem Schritt zu Werbung

Social

In den letzten Monaten konnten wir Threads aktiv beim Wachstum begleiten, denn Meta teilte regelmäßig neue Nutzerzahlen mit. Bisher lag der Fokus aber auf den aktiven Nutzern im Monat, jetzt gibt es erstmals eine Zahl der täglichen Nutzer.

Laut Mark Zuckerberg kommt Threads mittlerweile auf ordentliche 100 Millionen aktive Nutzer am Tag, da scheint Elon Musk mit dem Verfall von X also auch für gutes Wachstum gesorgt zu haben. Im Monat sind es 300 Millionen aktive Nutzer.

Threads bekommt Werbung ab 2025

Die Plattform wächst, neue Funktionen kamen und kommen, es wird also Zeit, dass man mit Threads etwas Geld verdient. Werbung ist geplant, das ist kein Geheimnis mehr, aktuell steht sogar im Raum, dass diese schon im Januar eingeführt wird.

Genießt also die letzten Tage ohne Werbung bei Threads, denn wenn Instagram ein Indikator für die Entwicklung ist, dann wird die Plattform in den nächsten Monaten so richtig mit Werbung voll gekleistert. Details dazu stehen bisher aber noch aus.

