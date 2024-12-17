Gaming

Nintendo Switch 2 kommt: Nächster Schritt steht im Januar an

Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch 2 brodelt seit einigen Wochen und kocht gerade so richtig hoch. Das dürfte aber daran liegen, dass das erste Quartal 2025 näher rückt und da wird uns Nintendo die neue Konsole ganz offiziell vorstellen.

Bis Ende März wird die neue Switch enthüllt, so Nintendo, aber so lange müssen wir wohl nicht warten, denn es deutet sich eine Ankündigung im Januar an. Und heute haben sich hier zwei weitere Quellen angeschlossen, im Januar geht es wohl los.

Die neue Switch soll „moderne AAA-Konsolenspiele abspielen können“ und es soll ein „unglaubliches“ Lineup an Spielen geben. Wobei mich weniger der alte Kram der aktuellen PlayStation- und Xbox-Ära interessiert, Nintendo muss hier abliefern.

Ich freue mich weniger auf die Hardware der Nintendo Switch 2, vielmehr bin ich auf das nächste 3D-Mario oder Mario Kart gespannt. Meine Hoffnung ist vor allem, dass wir nach über einem Jahrzehnt mal wieder ein neues Mario Kart bekommen.

