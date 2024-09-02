News

Tigerbox Mini ist eine neue Hörbox für Kinder unter 6 Jahren

Tigermedia baut das Angebot an Hörboxen aus und nachdem man letztes Jahr die normale und bekannte Touch-Version optimiert hat, folgt in diesem Jahr eine ganz neue Tigerbox Mini, die sich an Kinder unter sechs Jahren orientiert. Diese kommt in fünf Motiven auf den Markt, die ihr euch am Ende des Beitrags anschauen könnt.

Während die Touch-Version den Fokus auf das Erkunden von neuen Inhalten bei Kindern gelegt hat, so geht es hier um sichere Inhalte, die Eltern auswählen, mehr kann man nicht auf der Tigerbox Mini vorfinden. Aber auch hier wird ein Abo bei Tigertones benötigt, welches 9,99 Euro pro Monat kostet (geht auch günstiger).

Mit dabei sind auch beruhigende Klänge wie ein Meeresrauschen, die Kindern auch beim Einschlafen helfen, unser Junior kommt gut mit braunem Rauschen zur Ruhe. Außerdem verspricht man ein gutes Sounderlebnis in Stereo. Der Verkauf startet bald (Preis noch offen), unter anderem bei Tigermedia oder Partnern wie Amazon.

  1. Tommy 👋
    sagt am

    Kurze Info.

    Das Abo (Tigertones Ticket, früher Tigerticket) wird nicht zwingende benötigt.

    Es gibt separate Karten (Tigercards) mit mit Einzelfolgen beliebter Hörspiele, die man einfach in die Boxen (sowohl Touch als auch Mini) steckt und hören kann. Ganz ohne das o. g. Abo.

    Das Abo ist eher wie Spotify und Co. zu verstehen, nur rein für Kinderhörspiele und Kindermusik.

    PS: Es gibt auch „leere“ Karten (Wildcards) zum selber bespielen.

