TikTok: HD-Streaming für 30 Tage ausgesetzt

TikTok, eine Plattform für mobile Kurzvideos, hat aktuell bekannt gegeben, das Abspielen von High Definition(HD)-Inhalten in der App für die nächsten 30 Tage einzuschränken, um die Infrastruktur in Europa zu entlasten. Die Maßnahme ist bereits in Kraft getreten.

Damit folgt man nicht nur den großen Videostreaming-Anbietern in Europa, sondern auch der Facebook-Konkurrenz, die diesen Schritt ebenfalls bereits gegangen ist. Dazu heißt es:

TikTok ist ein Ort, an dem die Community Videos erstellen, teilen und genießen kann. Das Unternehmen möchte jedoch vermeiden, dass eine verstärkte Nutzung den Druck auf die gesamte Netzwerkinfrastruktur und -kapazität noch weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung getroffen, Nutzer*innen in Europa für die nächsten 30 Tage daran zu hindern, Inhalte in HD anzusehen.

Die EU war in der vergangenen Woche aufgrund der Coronavirus-Krise an verschiedene Streaming-Anbieter herangetreten, um die Stabilität der europäischen Netze durch Minderung der Übertragungsraten zu gewährleisten. Diesem Aufruf sind auch YouTube, Netflix, Apple und Disney gefolgt.

