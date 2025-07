Tomorrow Girokonto: Zahl, so viel du willst

Tomorrow, ein nachhaltiger Bankdienstleister aus Hamburg, führt ab dem 17. Oktober 2024 ein neues Preismodell namens „Pay What You Want“ für das Kontomodell Now ein.

Kunden können demnach ab heute flexibel zwischen 0 und 4 Euro pro Monat für die Kontoführung wählen. Dabei setzt Tomorrow auf das Solidaritätsprinzip: Kunden, die mehr zahlen können, unterstützen jene, die sich eine geringere Gebühr leisten können.

Mit diesem Modell will Tomorrow die Einstiegshürde für nachhaltiges Banking senken. Der Leistungsumfang des Kontos bleibt unverändert. Es gibt also ein Girokonto mit kostenloser Visa-Debitkarte und vielen gängigen Features. Kosten für Zusatzleistungen wie Bargeldabhebungen fallen weiterhin an.

Tomorrow hat selbst keine Banklizenz, die Transaktionen werden über die Solaris SE abgewickelt. Derzeit kann man nach eigenen Angaben über 100.000 Kunden vorweisen.

