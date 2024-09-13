Tony Hawk’s Pro Skater: Eine Überraschung ist für 2024 geplant

Gaming

Am 29. September feiert Tony Hawk’s Pro Skater sein 25. Jubiläum und es sieht so aus, als ob wir eine Überraschung sehen werden. Tony Hawk selbst hat in einem Interview bestätigt, dass er derzeit wieder mit Activision über die Spiele spricht.

Er kann noch nicht sagen, was genau geplant ist, aber es wird etwas kommen und die Fans werden es „zu schätzen wissen“. 2022 hat Tony Hawk schon bestätigt, dass nach Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Remake) weitere Spiele geplant waren.

Doch Vicarious Visions, die Entwickler der Spiele, wurde Teil von Activision und es verlief sich im Sande. Mit einem komplett neuen Tony Hawk rechne ich eher nicht, aber weitere Remakes wären gut möglich. Warten wir mal Ende September ab.

