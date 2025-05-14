Mobilität

Toyota ändert Strategie für das erste Elektroauto

Autor-Bild
Von
|
Toyota Bz Bz4x 2026 Header

Der Toyota bZ4X wird für das Modelljahr 2026 neu aufgelegt und bekommt ein frischen Design und einen neuen Innenraum. Das erste Elektroauto der Marke wird auch künftig in zwei Akkugrößen (57,7 kWh oder 73,1 kWh) bei uns angeboten.

Toyota bietet den kleinen Akku mit 123 kW / 167 PS an und beim großen Akku hat man die Wahl zwischen 165 kW / 224 PS und 252 kW / 343 PS. Die beste Version kommt dann mit zwei Motoren. Geladen wird mit 150 kW bzw. 22 kW (nicht alle).

Toyota Bz Bz4x 2026 Front

Bei Toyota nannte man vor ein paar Wochen schon die Details für den neuen bZ4X, aber wie The Verge berichtet, wird man diesen jetzt nur noch bZ nennen. So eine Änderung hat sich im Vorfeld angedeutet, wurde bisher aber nicht für uns bestätigt.

Das bZ steht übrigens für „beyond Zero“ und eigentlich wollte sich Toyota davon trennen und wieder auf „normale“ Namen setzen. Nachfolgende Elektroautos von Toyota haben auch eine übliche Bezeichnung, hier ist es also noch etwas unklar.

Toyota Bz Bz4x 2026 Heck

Der neue Toyota bZ4X soll aber auch erst im zweiten Halbjahr auf den Markt (bei uns in Deutschland jedenfalls) kommen, es ist also noch etwas Zeit. Wobei der Name, sind wir mal ehrlich, wahrlich nicht das Problem von diesem Elektroauto ist.

Optisch ist es ganz okay, aber technisch für über 40.000 Euro kein Meilenstein und der Innenraum ist weiterhin komplett veraltet. Der bZ4X benötigt keinen neuen Namen, bei Toyota würde man einen moderneren Elektro-SUV im Lineup benötigen.

Toyota Bz Bz4x 2026 Innen

Id. Gti Concept Studie

VW ID: Volkswagen bestätigt ganz großen Neustart für Elektroautos ab 2026

Die ID-Reihe von Volkswagen steht vor einem sehr wichtigen Jahr, denn man hat in den letzten Monaten hart an einer…

14. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News