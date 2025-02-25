Toyota kündigt direkt das dritte Elektroauto an

Der Toyota bZ4X war das erste Elektroauto der Marke und bei uns nicht unbedingt ein großer Erfolg, manche würden vielleicht sogar von einem Flop sprechen. Und es wurde danach relativ ruhig, bei Toyota ruhte man sich auf den Verbrennern aus.

Das soll sich in diesem Jahr ändern, denn mit dem Toyota Urban Cruiser kommt das zweite Elektroauto nach Deutschland und am 12. März wird schon das dritte Modell vorgestellt, bei dem es sich um ein „schlankes und elegantes Coupé“ handeln soll.

Der Name ist noch nicht bekannt, dieses Modell stand mal als Toyota bZ3X im Raum, aber Toyota hat sich gegen diese Art von Bezeichnung entschieden. Es wird also einen „richtigen“ Namen geben, den wir wohl erst im März erfahren werden.

Da läuft also so langsam eine kleine Elektro-Offensive bei Toyota an, der bZ4X wird in diesem Jahr ebenfalls überarbeitet und mit diesem Trio will man aufholen. Toyota ist die Nummer 1 der Welt, bei Elektroautos aber noch nicht einmal in den Top 10.

So sieht übrigens das ältere Konzept von 2022 aus: