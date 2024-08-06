Toyota und die geplante Aufholjagd Elektroautos
Toyota plant eine neue Plattform für Elektroautos, die aber noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Der Marktführer bei Autos ist in dieser Kategorie abgeschlagen und nicht einmal in den Top 10 zu finden. Doch das soll sich langfristig ändern.
Toyota: Lexus im Fokus bei Elektroautos
Eine zentrale Rolle für die elektrische Zukunft des Unternehmens spielt Lexus, die Luxus-Marke von Toyota wird nämlich ab 2030 jedes neue Auto als elektrische Version auf den Markt bringen und schon ab 2035 vollelektrisch unterwegs sein.
Hier hat man im Frühjahr ein neues Hauptquartier eröffnet, in dem man alles unter einem Dach hat. Lexus kann also neue Elektroautos vor Ort entwickeln, testen und Fehler beseitigen. Alle Teams arbeiten zusammen, damit es jetzt schneller geht.
Automotive News war exklusiv vor Ort eingeladen, wo man von einer „ajimigaki“-Strategie sprach. Das steht in Japan wohl für sowas wie einen Neuanfang, für ein „aufpoliertes“ Image. Lexus soll als Vorzeigemarke für neue Elektroautos herhalten.
Die neue Plattform für Elektroautos wird 2026 mit zwei neuen Modellen von Lexus debütieren, die passenden Konzepte hat man Ende 2023 mit dem Lexus LF-ZC und Lexus LF-ZL gezeigt. Danach wandert die Technik in den Massenmarkt (Toyota).
Toyota hat Lexus also ein eigenständiges Hauptquartier spendiert, welches aber für den ganzen Konzern und die (schnellere) Entwicklung wichtig sein soll. Es geht um Ideen und Konzepte für die Zukunft, die sich eine Luxus-Marke eher leisten kann.
Toyota: Aufholjagd bei Elektroautos notwendig
Immerhin ist Toyota mittlerweile aufgewacht und hat erkannt, dass man in diesem Bereich hinterherhinkt und aufholen muss, aber viele Dinge werden ein paar Jahre dauern, in denen die Konkurrenz nicht schläft und wartet, bis Toyota bereit ist.
Ich bin gespannt, wie der Wandel ab 2026 aussieht, wenn es mit den ganz neuen Elektroautos von Lexus losgeht. Als Nachzügler muss man dann schon mit guter Technik überzeugen, die ersten Elektroautos von Toyota und Lexus tun das nicht.
Die sind sogar hinter VW? Alter, die sind am Ar### :D
Toyotas aktuelles E-Auto bZ4X verkauft sich in Ländern, in denen Toyota traditionell stark ist, schon recht gut. Obwohl es ein schlechtes E-Auto ist, also was E-Antrieb inkl. Software angeht. Ist schon erstaunlich, wie stark Markentreue wirkt
Wie kommst du auf die Aussage, dass der bZ4X ein schlechtes E-Auto sein soll?
Im Test des ADAC kommt er gut weg und der Antrieb soll sogar sehr gut sein.
Vielleicht nicht das beste Auto in der Kategorie aber schlecht?
Hab ich aber auch schon oft gelesen. Teuer und nicht mal besonders gut verarbeitet, ineffizient, daher relativ schwache Reichweite, auch die Ladegeschwindigkeit sehr ausbaufähig…
Es ist eigentlich ganz einfach:
– viel zu spät ausgeliefert
– zu hoher Verbrauch
– am Anfang nur 6,6 kW am AC-Lader (gibt es inzwischen 11 kW???)
– nur sehr langsam am DC-Schnelllader, vor allem wenn man mehr als 2x innerhalb von 24h schnellladen will (danach wird der max. Ladestrom massiv begrenzt)
– zu teuer
– kann mit einem Ioniq aus 2019 gerade so mithalten, wird aber von den Hyundai/Kia-Modellen der E-GMP-Plattform aus so ziemlich jeder Richtung verblasen (Verbrauch, Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Zuverlässigkeit, und und und)
Hier kann man alles nachlesen, inkl. der haarsträubenden Rückrufe wg. abfallender Räder, deren Lösung mehrere Monate gedauert hat und nicht funktionierendem eCall-System:
https://priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=79&id=660599
Was mich auch abschrecken würde: Es fährt den Wagen ja kaum jemand, siehe auch das Forum zum bZ4X auf GoingElectric.
https://www.goingelectric.de/forum/viewforum.php?f=675
Drei, ganze DREI Threads! Wenn man bei Problemen welcher Art auch immer kaum Leidensgenossen oder Vergleichsmöglichkeiten findet, ist man am Arsch.