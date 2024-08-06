Toyota und die geplante Aufholjagd Elektroautos

Toyota plant eine neue Plattform für Elektroautos, die aber noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Der Marktführer bei Autos ist in dieser Kategorie abgeschlagen und nicht einmal in den Top 10 zu finden. Doch das soll sich langfristig ändern.

Toyota: Lexus im Fokus bei Elektroautos

Eine zentrale Rolle für die elektrische Zukunft des Unternehmens spielt Lexus, die Luxus-Marke von Toyota wird nämlich ab 2030 jedes neue Auto als elektrische Version auf den Markt bringen und schon ab 2035 vollelektrisch unterwegs sein.

Hier hat man im Frühjahr ein neues Hauptquartier eröffnet, in dem man alles unter einem Dach hat. Lexus kann also neue Elektroautos vor Ort entwickeln, testen und Fehler beseitigen. Alle Teams arbeiten zusammen, damit es jetzt schneller geht.

Automotive News war exklusiv vor Ort eingeladen, wo man von einer „ajimigaki“-Strategie sprach. Das steht in Japan wohl für sowas wie einen Neuanfang, für ein „aufpoliertes“ Image. Lexus soll als Vorzeigemarke für neue Elektroautos herhalten.

Lexus LF-ZC Lexus LF-ZL

Die neue Plattform für Elektroautos wird 2026 mit zwei neuen Modellen von Lexus debütieren, die passenden Konzepte hat man Ende 2023 mit dem Lexus LF-ZC und Lexus LF-ZL gezeigt. Danach wandert die Technik in den Massenmarkt (Toyota).

Toyota hat Lexus also ein eigenständiges Hauptquartier spendiert, welches aber für den ganzen Konzern und die (schnellere) Entwicklung wichtig sein soll. Es geht um Ideen und Konzepte für die Zukunft, die sich eine Luxus-Marke eher leisten kann.

Toyota: Aufholjagd bei Elektroautos notwendig

Immerhin ist Toyota mittlerweile aufgewacht und hat erkannt, dass man in diesem Bereich hinterherhinkt und aufholen muss, aber viele Dinge werden ein paar Jahre dauern, in denen die Konkurrenz nicht schläft und wartet, bis Toyota bereit ist.

Ich bin gespannt, wie der Wandel ab 2026 aussieht, wenn es mit den ganz neuen Elektroautos von Lexus losgeht. Als Nachzügler muss man dann schon mit guter Technik überzeugen, die ersten Elektroautos von Toyota und Lexus tun das nicht.