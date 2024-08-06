Neuer Hyundai Ioniq 6 zeigt sich auf Testfahrten

Hyundai hat den Ioniq 5 bereits mit einem Facelift versorgt, da der Ioniq 6 aber erst etwas später an den Start ging, müssen wir hier länger warten. Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass Hyundai das Frühjahr 2025 für den Marktstart anpeilt.

Der neue Hyundai Ioniq 6 befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, die man bis Februar abgeschlossen haben möchte, bevor dann im Mai 2025 die Produktion des Facelifts startet. Neu ist, dass Hyundai den aktualisierten Ioniq 6 im Alltag testet:

Der Prototyp des neuen Hyundai Ioniq 6 ist noch sehr stark getarnt, man sieht nur, dass Hyundai wohl einiges bei der Optik ändert, aber nicht was. Es wird aber wohl ein gutes Jahr dauern, bis wir den neuen Hyundai Ioniq 6 bei uns im Alltag sehen.

Was schon ein bisschen früher kommen könnte, ist der Hyundai Ioniq 6 N, den man schon aktiver und mit weniger Tarnung bei uns in Deutschland testet. Die N-Version scheint, wie beim Hyundai Ioniq 5, kurz vor dem Facelift auf den Markt zu kommen.