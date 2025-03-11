Volkswagen plant neue Technik für Elektroautos

Oliver Blume hat im Rahmen der heutigen Geschäftszahlen auch Details zum ersten Elektroauto von Lamborghini verraten, der mit einer Plattform kommt, die bis zu 2.000 PS unterstützt. Es ist nicht gesagt, dass der erste Elektro-Lambo die Power mitbringt, aber es gibt noch eine neue Technik für die Luxus-Marken von VW.

Elektroautos mit 980 Volt-Technik

Bentley, Lamborghini und Porsche arbeiten an dem Schritt zur 980 Volt-Technik. Im Moment nutzen einige Modelle der Volkswagen Group bereits die 800 Volt-Technik, die meisten Modelle jedoch die 400 Volt-Technik. Die kommende SSP-Plattform von VW wird 800 Volt unterstützen, sie wird für den elektrischen VW Golf genutzt.

Bei Porsche war vor ein paar Jahren mal von SSP Sport als Plattform die Rede, aber es ist unklar, ob das noch der Plan ist. Der Konzern möchte die SSP zwar für fast alle Elektroautos in Zukunft nutzen, aber es wird auch eine Highend-Version für die teuren Konzernmarken geben. Weitere Details dazu stehen bisher allerdings aus.