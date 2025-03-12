Toyota startet die große Elektroauto-Offensive

Toyota hatte lange Zeit nur ein Elektroauto auf dem Markt, den bZ4X. Und das kam auch eher bescheiden an. Doch Toyota hat den Wandel der Branche erkannt und will jetzt aufholen, noch in diesem Jahr startet die neue Elektroauto-Offensive.

Im Herbst bekommen wir beispielsweise einen neuen und besseren Toyota bZ4X und auch einen optimierten Lexus RZ. Bei Lexus sind noch drei Elektroautos in den nächsten 12 Monaten vorgesehen, wie man Medien vor Ort bereits vorab mitteilte.

Toyota selbst will bis 2026 sechs Elektroautos im Portfolio haben, ein elektrischer C-HR+ wird hier mit von der Partie sein. Bis zu 3,5 Millionen Elektroautos pro Jahr will die Marke außerdem ab 2030 verkaufen, man muss sich jetzt also steigern.

Der neue Urban Cruiser wird als Einsteigermodell schon bald den Anfang machen, bevor im Herbst der nächste Schritt und 2026 die neue Offensive ansteht. Doch die finalen Details und Preise fehlen bei den meisten Modellen bisher noch, Toyota hat diese Woche in Brüssel nur die Offensive angekündigt, mehr Informationen folgen.