Donald Trump: US-Präsident wirbt offen für Tesla und Elon Musk
Tesla bewegt sich durchaus auf eine Krise zu, denn Nachfrage, Aktie und Ruf waren schon deutlich besser. Elon Musk sieht das Problem natürlich bei den anderen und Donald Trump stimmt da zu, der US-Präsident steht hinter seinem neuen Buddy.
Donald Trump ist der Meinung, dass Tesla und Elon Musk unfair behandelt werden und daher macht der US-Präsident jetzt Werbung für die Marke. Man hat mal eben das Lineup von Tesla geholt und wirbt ganz offen vor dem Weißen Haus damit.
Die Ironie ist, dass Donald Trump kein Auto fahren darf, aber er kauft die ganzen Modelle dennoch und ruft dazu auf, dass Patrioten folgen sollten. Die Teslas, die jetzt vor dem Weißen Haus stehen, dürfen dann vom Personal gefahren werden.
Es ist schon eine absurde Welt, in der wir da mittlerweile leben, die Accounts der Regierung werben auch aktiv bei X und Co. und teilen Bilder der Teslas. Da wird die
Korruption Freundschaft offen ausgelebt, es wirkt manchmal echt alles surreal 😄
Achso, und Angriffe auf Teslas oder Standorte von Tesla werden jetzt als Terror im Inland verbucht. Gewalt ist absolut keine Lösung und muss verfolgt werden, aber die Einstufung als Terroristen erinnert an eine Zeit, die man nicht mehr haben will.
Was für ein Zirkus, sind ja Zustände wie in Gotham City.
Das ist jetzt das endgültige Ende der Marke :-D
Insgeheim wünscht sich Elon wahrscheinlich, dass er ein Verbrenner-Tesla im Angebot hätte. Das würde zumindest besser passen.
Mich nervt es als Teslafahrer mittlerweile massiv, mit solchen Geschehnissen in Verbindung gebracht zu werden. Tesla als Firma und die Fahrzeuge sind mMn weiterhin genial und fast alternativlos, wenn man die Preise betrachtet. Was Musk aber seit der Unterstützung von Trump macht, ist ein riesiger Mittelfinger an alle Kunden, die jetzt unter Vandalismus leiden müssen. Dazu kommt meine Angst, dass zumindest in Europa Tesla keine Zukunft haben wird.
Vor allem wird der Wertverlust der bestehenden Fahrzeuge massiv vorangetrieben
Ja, das teile ich so. Es ist einfach Mist, dass das handeln von Musk nun auf die Fahrzeuge durchschlägt und zu Vandalismus führt. Wächtermodus habe ich nun immer an, damit man für den Fall der Fälle Videomaterial hat. Die Fahrzeuge sind super, aber seine Ansichten belasten das Unternehmen mittlerweile sehr in Europa.
Schade, dass die Marke dermaßen verbrannt wird. Die Autos sind immer noch ziemlich nice und Preis/Leistungsmäßig vorne dabei. Ob man diesen Imageschaden jemals fixen wird können, bezweifle ich aktuell.
Biden hatte GM, Ford hofiert und gelobt für ihre (rückständigen) Versuche mit EVs – und Tesla/Musk ignoriert. Nun, mit dem Rotkäppchen im Weißen Haus geht es andersherum. So what?!
Auch Olaf Scholz saß bereits in einem Tesla, und weiter? Ich wüsste nicht, dass irgendjemand von Ford weitreichende Entscheidung in der Regierung von Biden treffen durfte. Es geht um die Vermischung von Interessen, die Macht von Oligarchen und die Trennung von Staat und Buddys. Selbstverständlich darf sich Politik für die eigene Wirtschaft stark machen, aber es gibt Grenzen.
Robert !?
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht.
Ich jedenfalls, hätte es nicht ansatzweise so gut darstellen können.
Bist du überrascht? Ich habe die staatlichen Eingriffe in den (freien) Markt schon immer kritisiert, nur bei den politischen Eingriffen bzgl der Elektromobilität sind wir halt etwas unterschiedlicher Meinung. Aber das haben wir ja schon oft ausführlich besprochen. 😄
Gute alte Zeit 😄
Satiriker haben es schon lange schwer aber in diesen Zeiten wird wohl selbst der letzte arbeitslos.
Alleine das Bild im Beitrag, wenn das wirklich echt ist, pure Comedy.
Das ist es, das teilt das Weiße Haus selbst, es gab ein kleines Presseevent vor Ort 😂
hat was von „dumm+dümmer“, ich bin mir nur ob der Zuordnung unsicher…
Verständlich, es sind auch tolle Autos. 😄
Ist schon verrückt was da aktuell abgeht. Momenten fahren die beiden die Wirtschaft an dir Wand. Der Aktienmarkt ist völlig im Keller und die Wirtschaftsprognosen sehen nach Rezession aus. Schon alleine der Zollkrieg mit seinen Nachbarn ist irre. Man konnte sich vorher schon denken das es lustig wird wenn Trump wieder an der Macht ist, aber damit hat wirklich niemand gerechnet.
Keiner mit gerechnet ? Was hat Trump denn nicht angekündigt von dem, was er gerade macht ? Man hat ihn einfach nicht ernst genommen, aber das liegt an den Menschen selbst. Der macht genau das, was er angekündigt hat. Dies soll nicht heißen, dass ich hinter seiner Politik stehe, aber nun zu sagen, damit hat keiner gerechnet, finde ich falsch.
Frag mal die MAGA Anhänger die jetzt durch DOGE ihre Jobs verloren haben. ….
Nein im Ernst, ich bin fest davon überzeugt, dass wirklich ein Großteil seiner Anhänger gar nicht in der Lage ist einzuordnen was seine Ankündigungen im Detail bedeuten. Und das ist auch hier durchaus zu erkennen. Siehe Fritze: „ich mach Deutschland groß again und die Grenzen zu. Das Geld ham wa zwar nicht aber das kommt vom Bürgergeld und 10% Wirtschaftswachstum….“…. 3 Tage später…. „die Rahmenbedingungen ham sich geändert, ich brauch 900 Mrd.“….. ich wiederhole mich aber 80% der Menschheit ist halt …. Äh trifft sehr kurzsichtige Entscheidungen. 🤷♂️
Ich will seine Geschichten nicht schön reden, aber er sagt den Leuten, was sie hören wollen. Viele bevorzugen eine bequeme Lüge, anstatt einer unbequemen Wahrheit. Und jedem einzelnen MAGA Anhänger gönne ich es, wenn dieser nun durch Trump seine Probleme kriegt. Die Menschen haben die Republikaner gewählt, weil die meinen, sie seien etwas besseres usw. Da ging es darum, andere in der Bevölkerung zu denunzieren und nun kriegen die ihre eigene Waffe zu spüren. Keiner auf der Welt, kann Amerika militärisch besiegen, aber Amerika kann sich selbst zerstören und darauf läuft es hinaus.
Der Irrsinn zeigt sich schon darin, dass Trump jetzt für Tesla wirbt und „Patrioten“ demzufolge elektrisch fahren sollen. Andererseits wurde die e-Mobilität erst vor wenigen Tagen als woke abgestempelt und aus behördlichen Einrichtungen weitgehend verbannt.
Aber die unterbelichteten Trump Anhänger werden den kompletten Widerspruch ganz sicher nicht kapieren oder sogar gutheißen. Asterix würde sagen: die spinnen, die Amis.