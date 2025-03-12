Donald Trump: US-Präsident wirbt offen für Tesla und Elon Musk

Tesla bewegt sich durchaus auf eine Krise zu, denn Nachfrage, Aktie und Ruf waren schon deutlich besser. Elon Musk sieht das Problem natürlich bei den anderen und Donald Trump stimmt da zu, der US-Präsident steht hinter seinem neuen Buddy.

Donald Trump ist der Meinung, dass Tesla und Elon Musk unfair behandelt werden und daher macht der US-Präsident jetzt Werbung für die Marke. Man hat mal eben das Lineup von Tesla geholt und wirbt ganz offen vor dem Weißen Haus damit.

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Die Ironie ist, dass Donald Trump kein Auto fahren darf, aber er kauft die ganzen Modelle dennoch und ruft dazu auf, dass Patrioten folgen sollten. Die Teslas, die jetzt vor dem Weißen Haus stehen, dürfen dann vom Personal gefahren werden.

Es ist schon eine absurde Welt, in der wir da mittlerweile leben, die Accounts der Regierung werben auch aktiv bei X und Co. und teilen Bilder der Teslas. Da wird die Korruption Freundschaft offen ausgelebt, es wirkt manchmal echt alles surreal 😄

Achso, und Angriffe auf Teslas oder Standorte von Tesla werden jetzt als Terror im Inland verbucht. Gewalt ist absolut keine Lösung und muss verfolgt werden, aber die Einstufung als Terroristen erinnert an eine Zeit, die man nicht mehr haben will.