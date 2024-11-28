Toyota verschiebt wohl neue Elektroauto-Generation

Toyota ist bei Elektroautos mittlerweile weit abgeschlagen, aber es gibt durchaus Ambitionen, dass man auch in diesem Bereich aufholen möchte. Doch die aktuelle Lage dürfte Toyota ganz gelegen kommen, denn neue Elektroautos verzögern sich.

Die aktuelle Technik ist nicht unbedingt konkurrenzfähig, daher verkauft sich das Elektroauto von Toyota nicht gut, aber die neue Generation ist in Planung und sollte eigentlich ab 2026 kommen. Den Anfang sollte Lexus machen, dann später Toyota.

Toyota: Neue Elektroautos erst ab 2027

Doch wie man hört, wurde dieser Plan von 2026 auf Mitte 2027 verschoben, weil Toyota die neue Plattform weiter optimieren möchte. Eine längere Entwicklungszeit soll dem Team etwas mehr Zeit verschaffen, um aktuellere Technologien zu nutzen.

Details nennt die Quelle keine, Toyota selbst peilt bis zu 1.000 km Reichweite und eine Ladedauer von 20 Minuten an, was 2026 durchaus konkurrenzfähig wäre. Es stehen aber auch ein neues Produktionsverfahren und neue Software an und es wäre durchaus möglich, dass Toyota damit kämpft, damit wäre man nicht alleine.

Toyota mag die Nummer 1 der Welt sein (mal schauen, ob das 2024 auch noch der Fall ist), aber ich finde es dennoch interessant, wie entspannt man bei Elektroautos ist. Da wäre sicher mehr möglich, aber man hat den Eindruck, dass Toyota nicht will.