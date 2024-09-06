Toyota will 2026 weniger Elektroautos als geplant verkaufen
Toyota möchte bis 2030 ca. 3,5 Millionen Elektroautos im Jahr verkaufen, doch das ist nicht nur weit in der Zukunft, das ist auch weit von den aktuellen Zahlen bei Toyota entfernt. Genau genommen müsste man sich um 3,4 Millionen steigern.
Doch es gibt auch ein Zwischenziel von 1,5 Millionen für 2026, was laut Nikkei angeblich einkassiert wurde. Jetzt peilt Toyota nur noch 1 Million Elektroautos in zwei Jahren an. Zugegeben, schon die 1,5 Millionen waren nicht sehr ambitioniert.
Toyota gibt an, dass sich das Ziel zwar nicht verändert hat, spricht mittlerweile aber von einem „Benchmark“ und weniger von einem „Ziel“ für 2026. Aktuell machen die vollelektrischen Modelle bei Toyota weniger als ein Prozent alles Fahrzeuge aus.
Fehler melden3 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Macht schon Sinn für Toyota. Die Margen für Benziner sind wesentlich besser als für Elektroautos und als Übergangslösung sind sie auch größter Hybrid-Hersteller der Welt.
(Auch wenn das immer BYD zugeschustert wird, weil schlicht nur PHEV und nicht die anderen beiden Arten gezählt werden um BYD gut dastehen zu lassen, wie erst letztens wieder, wo behauptet wurde, BYD ist inzwischen die drittgrößte Automarke, wobei eben die Firmen wie VW, Geely oder Stellantis in einzelne Marken zerlegt wurden).
Und ums mal ins Verhältnis zu stellen, selbst 1 Millionen verkaufte BEVs sind mehr als fünf Mal so viel wie „Vorzeige-Chinesen“ a la Nio, Zeekr usw. überhaupt Autos herstellen. Diese Firmen werden mit Glück in diesem Jahr die 200.000 Marke knacken.
Noch weniger? Wollen die Elektroautos „zurückkaufen“? 🤣🤣🤣
Glaub ich nicht….. die müssen sich erstmal um den Mirai kümmern.