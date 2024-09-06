Toyota will 2026 weniger Elektroautos als geplant verkaufen

Toyota möchte bis 2030 ca. 3,5 Millionen Elektroautos im Jahr verkaufen, doch das ist nicht nur weit in der Zukunft, das ist auch weit von den aktuellen Zahlen bei Toyota entfernt. Genau genommen müsste man sich um 3,4 Millionen steigern.

Doch es gibt auch ein Zwischenziel von 1,5 Millionen für 2026, was laut Nikkei angeblich einkassiert wurde. Jetzt peilt Toyota nur noch 1 Million Elektroautos in zwei Jahren an. Zugegeben, schon die 1,5 Millionen waren nicht sehr ambitioniert.

Toyota gibt an, dass sich das Ziel zwar nicht verändert hat, spricht mittlerweile aber von einem „Benchmark“ und weniger von einem „Ziel“ für 2026. Aktuell machen die vollelektrischen Modelle bei Toyota weniger als ein Prozent alles Fahrzeuge aus.