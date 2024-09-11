Tracker für Apple „Wo ist?“ für 6,69 Euro

Der Sonderpostenhändler Action, der in ganz Deutschland zahlreiche Filialen betreibt, verkauft vom 11. bis zum 17. September 2024 einen Tracker für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk für nur 6,69 Euro.

Diese AirTag-Alternative unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und bietet wie alle „Billig-Tracker“ keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung. Dafür gibt es einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Auch ist ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert.

Bisher war der „Fresh ’n Rebel Smart Finder“ von Action im Dreierpack besonders günstig zu bekommen. Im Rahmen der aktuellen Aktion kann man auch einzelne Tracker zu sehr gutem Kurs im Handel vor Ort erwerben. Verfügbar sind diese in den Farben Schwarz, Grün, Lila und Weiß.

Günstige Alternativen auch online zu haben

Ich kann aus eigener Erfahrung auch den ATUVOS empfehlen, der aktuell in Weiß oder Schwarz zum Rabattpreis von je 10 € das Stück zu haben ist. Doch es geht noch günstiger. Der Reyke Smart Tag Pro ist aktuell in Weiß oder Schwarz im Viererpack für 7,99 € das Stück zu bekommen.

Preisbrecher ist momentan der Hoxe Schlüsselfinder, der über einen 10€-Rabattcoupon im Dreierpack für 6,66 € das Stück zu haben ist. Alle genannten Tags sind laut des jeweiligen Herstellers wasserdicht nach IP67.

Und nochmal zur Erinnerung: für Android (abseits von Samsung) gibt es seit diesem Jahr auch eine interessante Lösung auf dem Markt. Der „moto Tag“ ist bereits bei Amazon verfügbar.

