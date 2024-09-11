Zubehör

Tracker für Apple „Wo ist?“ für 6,69 Euro

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Wo Ist Apple Find My

Der Sonderpostenhändler Action, der in ganz Deutschland zahlreiche Filialen betreibt, verkauft vom 11. bis zum 17. September 2024 einen Tracker für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk für nur 6,69 Euro.

Diese AirTag-Alternative unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und bietet wie alle „Billig-Tracker“ keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung. Dafür gibt es einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Auch ist ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert.

Bisher war der „Fresh ’n Rebel Smart Finder“ von Action im Dreierpack besonders günstig zu bekommen. Im Rahmen der aktuellen Aktion kann man auch einzelne Tracker zu sehr gutem Kurs im Handel vor Ort erwerben. Verfügbar sind diese in den Farben Schwarz, Grün, Lila und Weiß.

Fresh N Rebel Smart Finder

Günstige Alternativen auch online zu haben

Ich kann aus eigener Erfahrung auch den ATUVOS empfehlen, der aktuell in Weiß oder Schwarz zum Rabattpreis von je 10 € das Stück zu haben ist. Doch es geht noch günstiger. Der Reyke Smart Tag Pro ist aktuell in Weiß oder Schwarz im Viererpack für 7,99 € das Stück zu bekommen.

Preisbrecher ist momentan der Hoxe Schlüsselfinder, der über einen 10€-Rabattcoupon im Dreierpack für 6,66 € das Stück zu haben ist. Alle genannten Tags sind laut des jeweiligen Herstellers wasserdicht nach IP67.

Und nochmal zur Erinnerung: für Android (abseits von Samsung) gibt es seit diesem Jahr auch eine interessante Lösung auf dem Markt. Der „moto Tag“ ist bereits bei Amazon verfügbar.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Bruce Willitsch 👋
    sagt am

    Ich habe mir den Tracker mal für 7,49 gekauft. Absoluter Schrott.

    Nach kurzer Zeit ist er aus „Wo Ist“ verschwunden. Also Reset und neu eingebunden. Irgendwann habe ich meinen Schlüssel gesucht und es kam kein Ton heraus, der Lautsprecher hat nur leise geknarzt.

    Ist in der Mülltonne gelandet und ich hole mir bestimmt keinen billo Tracker mehr.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Bruce Willitsch ⇡

      Ich hab viele Verschiedene von vielen Herstellern und die funktionieren alle hervorragend. Vielleicht hattest du einfach nur Pech.

      Antworten
  2. zoula ☀️
    sagt am

    Was hat es für Auswirkungen wenn UWB nicht gegeben ist?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu zoula ⇡

      Du hast keine Nahbereichsortung auf den Zentimeter genau

      Antworten
      1. zoula ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Tracker für Apple „Wo ist?“ für 6,69 Euro
Weitere Neuigkeiten
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables