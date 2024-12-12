Gesellschaft

Tradition vs. Moderne: So kaufen die Deutschen ihren Weihnachtsbaum

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Weihnachtsbaum

Die meisten Deutschen bleiben beim traditionellen Weihnachtsbaumkauf und ziehen den stationären Handel dem Online-Kauf vor.

Laut einer repräsentativen Bitkom-Studie wollen 55 Prozent ihren Baum im Baumarkt, Gartencenter oder an einem Weihnachtsbaumstand kaufen. Nur 2 Prozent wollen ihn online bestellen, für 73 Prozent kommt dies grundsätzlich nicht infrage. Alternativ entscheiden sich 19 Prozent für das Erlebnis und schlagen ihren Baum selbst.

Ein kleiner Teil weicht von der Tradition ab: 7 Prozent entscheiden sich für einen „Plastikbaum“ und 16 Prozent verzichten ganz auf einen Weihnachtsbaum. In der Vergangenheit haben nur 2 Prozent mehrmals und 7 Prozent einmal einen Baum online gekauft, 16 Prozent können sich dies für die Zukunft vorstellen.

Ich persönlich bin im „Team künstlich“ unterwegs. Aber dann schon eher hochwertig, das heißt: der Baum muss fast komplett aus PE-Spritzguss bestehen, damit die Äste und Nadeln echt aussehen. Mit einer Nordmanntanne von Seidenblumen Roß bin ich seit mehreren Jahren sehr zufrieden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Sieht gut aus, nur geschmückt müsste er noch sein 😁

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Tradition vs. Moderne: So kaufen die Deutschen ihren Weihnachtsbaum
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update
DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €
in Hardware
Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
in Firmware und OS
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
in Smartphones
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife