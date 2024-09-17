Tupperware meldet Insolvenz an

Tupperware Brands steht kurz vor der Insolvenz, nachdem das Unternehmen jahrelang versucht hat, seine Geschäftslage zu stabilisieren, während die Nachfrage immer weiter zurückging.

Quellen zufolge hat das Unternehmen seine Schulden nicht bedient und Rechts- und Finanzberater um Hilfe gebeten. Ein drastischer Rückgang des Aktienkurses um mehr als 50 % war die Folge. Die Verhandlungen mit den Gläubigern über die Schulden in Höhe von über 700 Millionen Dollar brachten keine nachhaltige Verbesserung.

Update: Inzwischen ist die Insolvenz bestätigt.

Tupperware hat in den letzten Jahren immer wieder Zweifel an der Fortführung des Unternehmens geäußert. Im Juni wurden Pläne bekannt, das einzige Werk in den USA zu schließen und fast 150 Mitarbeiter zu entlassen. Um das angeschlagene Unternehmen zu retten, wurde im vergangenen Jahr ein Führungswechsel vollzogen und Laurie Ann Goldman zur neuen CEO ernannt. Diese Maßnahmen konnten den Abwärtstrend jedoch nicht stoppen.

Tupperware wurde 1946 von Earl Tupper gegründet und erlangte mit seinen innovativen, luftdicht verschließbaren Plastikprodukten schnell Bekanntheit. Die Marke eroberte die amerikanischen Haushalte vor allem durch Verkaufspartys, die von Hausfrauen organisiert wurden.

Fast 80 Jahre lang verließ sich das Unternehmen auf den Direktvertrieb durch eine Vielzahl unabhängiger Verkäuferinnen und Verkäufer, von denen es nach Unternehmensangaben im Jahr 2022 noch mehr als 300.000 gab. Böse Zungen würden behaupten, das Unternehmen hat den „Trend“ zum Onlineshopping schlicht komplett verschlafen.