TV Total: ProSieben holt zum Konter gegen Stefan Raab aus

In ein paar Tagen dürfte RTL die Pläne rund um die Idee von Stefan Raab enthüllen, es steht aber seit einer Weile im Raum, dass Konkurrenz für TV Total geplant ist. Es soll eine ähnliche Show von Raab (nicht mit Raab) am Mittwoch auf RTL kommen.

ProSieben und die Raab-Crew haben sich wohl nicht im Besten getrennt und daher hat das Original schon einen Konter parat, denn Sebastian Pufpaff wird im Winter zwei Folgen von TV Total pro Woche moderieren. Die finalen Details fehlen noch.

Man wartet ab, was RTL ankündigt, dann dürfte es erst den zweiten Wochentag für TV Total geben. Der Mittwoch soll aber bleiben, auch wenn RTL die neue Show da planen würde, und die zweite TV Total-Folge läuft auch zur Primetime (20:15 Uhr).

TV Total mit Stefan Raab wurde damals übrigens von einer Show zu vier Shows pro Woche ausgebaut, wenn auch zu einer anderen Sendezeit. Das war nicht unbedingt gut, denn das Format lebt davon, dass es immer genügend Inhalte verfügbar hat.