Konkurrenz für TV Total: Stefan Raab soll Show bei RTL geplant haben
Stefan Raab kündigte an Ostern ein kleines Comeback für den Spätsommer an und wird bekanntlich im September erneut gegen Regina Halmich antreten. Doch seit der Ankündigung wurde es ruhig und es wurde oft spekuliert, was der Plan sei.
Glaubt man Bild-Informationen, dann wird es nach dem Event, welches bei RTL gezeigt wird, ein neues Showformat geben. Hier sucht Stefan Raab sowas wie einen Nachfolger, der dann eine neue Show bei RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr erhält.
Eine neue Raab-Show für RTL
Moment, das gibt es doch schon mit der Neuauflage von TV Total und Sebastian Pufpaff bei ProSieben? Richtig, aber damit ist Stefan Raab nicht zufrieden und die Idee ist jetzt, dass man einen Neustart mit einer anderen Sendergruppe wagt.
Bekannte Unterstützer von Raab, wie Elton, sind mittlerweile bei RTL angekommen und es gab auch unschöne Trennungen mit dem alten Heimatsender. Klingt so, als ob da viel Zoff im Hintergrund abgelaufen ist, von dem RTL profitieren möchte.
Kleiner Funfact: Raab hat Pufpaff wohl auch die Band weggeschnappt, denn die Heavytones wechseln zu RTL. Und parallel dazu hat ProSieben diese Woche „große Pläne“ für TV Total im Herbst angekündigt, es soll auch viele große Shows geben.
Fans von Stefan Raab und TV Total müssen sich also in diesem Herbst entscheiden, ob sie die neue Show des Originals oder die bekannte Neuauflage weiter schauen. Oder man umgeht den Kindergarten und schaut beides im Stream. Wer schaut denn im Jahr 2024 überhaupt noch zu einer festen Uhrzeit eine Show im TV?
Schlag den Star z.B. guck ich schon noch live, auch wenn die Werbung echt übel ist. Aber das hat eher etwas damit zu tun, dass ich bei Streams zum vorspulen neige wenn mir etwas zu lange dauert und ich mich garantiert aus Versehen spoilere, und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Ansonsten würde ich mir eine allabendliche Late Night al a Harald Schmidt Show zurück wünschen, auch wenn man das von Raab wohl nicht erwarten braucht.
Ich verstehe auch nicht, warum es da so wenig bis gar nichts gibt, wo diese Shows in den USA seit Jahrzehnten reihenweise boomen.
„Wer schaut denn im Jahr 2024 überhaupt noch zu einer festen Uhrzeit eine Show im TV?“ – leider noch Millionen von Menschen. Ich persönlich gucke es nicht mehr sondern nur noch streaming da ich sofort einen Film angucken und nicht bis z b. Abends darauf warten möchte.
Gott, wie gut, dass ich kein RTL, PRO 7 oder wie sie alle heißen mehr habe.
Das war auch mein erster Gedanke.
Das ist der dümmste Kommentar, den man in diesem Zusammenhang abgeben kann. Was man sich anschaut, entscheidet man immer noch bewusst. Etwas nicht empfangen zu _können_, kann unmöglich als Vorteil verkauft werden. Zumal es auch null Sinn ergibt, von diesem Artikel auf komplette Sender zu schließen. Aber sollte halt wahrscheinlich einfach nur verallgemeinerndes Bashing gegen Privat-TV sein…
Natürlich ist das nur dummes Bashing und stimmt sehr wahrscheinlich nicht ein mal. Keiner guckt angeblich den ganzen Kram, aber am Ende wissen trotzdem alle am nächsten Morgen voll Bescheid. Und sie wissen genau was läuft und dass sie, ohne es jemals gesehen zu haben und ohne die Sender überhaupt empfangen zu können, nicht mögen. Wie geht das? Schon sehr komisch und höchst unglaubwürdig.
Ich empfange schon seit Jahren keine privaten TV Sender mehr und sehr dabei absolut keinen Nachteil.
Keine Kabelfernsehen zahlen zu müssen sehe ich da schon als deutlichen Vorteil. Keine Satellitenschüssel aufs Dach dübeln zu müssen sehe ich auch eher als Vorteil. Wahrscheinlich gibt’s mit mittlerweile auch Apps um das Zeug zu streamen, trotzdem sehr ich es eher als Vorteil solche Angebote zu umgehen.
Aber du darfst mich gerne vom Gegenteil überzeugen und mir ein paar Beispiele für Inhalte nennen die ich ohne Privatfernsehen verpasse und unbedingt gesehen haben muss.