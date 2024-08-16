Konkurrenz für TV Total: Stefan Raab soll Show bei RTL geplant haben

Stefan Raab kündigte an Ostern ein kleines Comeback für den Spätsommer an und wird bekanntlich im September erneut gegen Regina Halmich antreten. Doch seit der Ankündigung wurde es ruhig und es wurde oft spekuliert, was der Plan sei.

Glaubt man Bild-Informationen, dann wird es nach dem Event, welches bei RTL gezeigt wird, ein neues Showformat geben. Hier sucht Stefan Raab sowas wie einen Nachfolger, der dann eine neue Show bei RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr erhält.

Eine neue Raab-Show für RTL

Moment, das gibt es doch schon mit der Neuauflage von TV Total und Sebastian Pufpaff bei ProSieben? Richtig, aber damit ist Stefan Raab nicht zufrieden und die Idee ist jetzt, dass man einen Neustart mit einer anderen Sendergruppe wagt.

Bekannte Unterstützer von Raab, wie Elton, sind mittlerweile bei RTL angekommen und es gab auch unschöne Trennungen mit dem alten Heimatsender. Klingt so, als ob da viel Zoff im Hintergrund abgelaufen ist, von dem RTL profitieren möchte.

Kleiner Funfact: Raab hat Pufpaff wohl auch die Band weggeschnappt, denn die Heavytones wechseln zu RTL. Und parallel dazu hat ProSieben diese Woche „große Pläne“ für TV Total im Herbst angekündigt, es soll auch viele große Shows geben.

Fans von Stefan Raab und TV Total müssen sich also in diesem Herbst entscheiden, ob sie die neue Show des Originals oder die bekannte Neuauflage weiter schauen. Oder man umgeht den Kindergarten und schaut beides im Stream. Wer schaut denn im Jahr 2024 überhaupt noch zu einer festen Uhrzeit eine Show im TV?