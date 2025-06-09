tvOS 26: Apple TV erhält visuelle Überarbeitung und Musik-Update

Apple hat das neue Betriebssystem tvOS 26 für Apple TV vorgestellt. Die Software verfügt über eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die unter anderem das neue Gestaltungselement „Liquid Glass“ einführt (Verfügbar auf Apple TV 4K 2. Generation und neuer). Es erzeugt visuelle Tiefe und Reflexionen und lässt das Design laut Apple lebendiger wirken. Ziel der Änderungen ist es, die Darstellung von Inhalten in den Vordergrund zu stellen, ohne dass Bedienelemente wie Lautstärke, Timer oder Szenenwechsel die Wiedergabe wesentlich stören.

Auch die Apple-TV-App wurde neugestaltet. Nutzer erhalten durch neue Posterbilder eine bessere Übersicht über die Inhalte. Beim Aufwecken des Geräts werden Profile automatisch angezeigt, was die Rückkehr zu persönlichen Empfehlungen und Wiedergabelisten erleichtert. Ein neues Entwickler-API ermöglicht zudem die Verknüpfung von App-Logins mit einem Apple-Account. Dadurch wird die Anmeldung bei verschiedenen Diensten vereinfacht.

Erweiterte Musik- und Kommunikationsfunktionen

Eine der neuen Funktionen betrifft Apple Music: Die „Sing“-Option wurde ausgebaut und erlaubt es, das iPhone als Mikrofon für Karaoke-Sessions zu nutzen. Dabei wird die Stimme über den Fernseher verstärkt. Mehrere Nutzer können gleichzeitig Songs auswählen oder per Emoji reagieren. Zusätzlich sollen Funktionen wie Liedtextübersetzung und -aussprache das Mitsingen auch in fremden Sprachen erleichtern.

Im Bereich Kommunikation bietet tvOS 26 erweiterte FaceTime-Funktionen. So erscheinen nun Kontaktbilder („Contact Posters“) bei Anrufen auf dem Fernseher, während Live-Untertitel in weiteren Sprachen zur Verfügung stehen. Außerdem werden Anrufe und FaceTime-Benachrichtigungen auf dem aktiven Nutzerprofil eingeblendet. Zu den weiteren Ergänzungen zählen neue Bildschirmschoner mit Luftaufnahmen aus Indien sowie die Möglichkeit, AirPlay-Lautsprecher dauerhaft mit Apple TV zu verbinden.

Die neuen Softwarefunktionen werden im Herbst dieses Jahres als kostenloses Software-Update verfügbar sein.