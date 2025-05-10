Dienste

Shell und Uber starten Partnerschaft für hybride Tank- und Ladekarte

Shell

Shell Fleet Solutions und Uber haben eine Kooperation gestartet, die Uber-Flottenpartnern den Zugang zur sogenannten Shell Hybrid Card ermöglicht.

Mit dieser Tank- und Ladekarte können Fahrer sowohl an E-Ladestationen als auch an herkömmlichen Tankstellen Energie tanken. Ziel der Kooperation ist es nach Angaben der Unternehmen, den Übergang zur Elektromobilität innerhalb der Uber-Flotte zu erleichtern.

Die Shell Hybrid Card richtet sich insbesondere an gemischte Flotten, also solche, die sowohl Elektro- als auch Verbrennungsfahrzeuge einsetzen. Uber verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, bis 2040 emissionsfrei zu sein. Das Unternehmen betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit politischer Maßnahmen, um den Umstieg für seine Partner auch wirtschaftlich attraktiv zu machen.

Über das Shell Recharge-Netz und Roaming-Abkommen stehen den Autofahrern derzeit rund 160.000 Ladepunkte zur Verfügung. Mit der Integration in die Shell Card soll eine Lösung angeboten werden, die bestehende Infrastrukturen miteinander verknüpft.

Zusätzliche Anreize sollen u.a. durch das Shell ClubSmart Programm geschaffen werden, das z. B. kleinere Vergünstigungen wie kostenlosen Kaffee an den eigenen Ladesäulen bietet. Derartige Maßnahmen dürften in erster Linie marketingstrategische Ziele verfolgen und das Nutzererlebnis verbessern, ohne an den strukturellen Herausforderungen der Mobilitätswende grundsätzlich etwas zu ändern.


Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

