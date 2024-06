Ubisoft zeigt neues Star Wars und Assassin’s Creed im Detail mit Gameplay

Die Ubisoft Forward wird den Gaming-Event-Sommer nicht beenden, es fehlt noch Nintendo, aber es war diese Woche das große Finale, welches früher mal die E3 gewesen wäre. Und für mich gab es da auch zwei durchaus große Highlights.

Star Wars Outlaws kommt im August

Bei den Spielen, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue, kommen zwei von Ubisoft. Das eine wäre Star Wars Outlaws, welches bereits am 30. August startet.

Es ist das erste Open World-Spiel rund um Star Wars und ich finde es auch sehr erfrischend, dass man kein Jedi ist. Sieht gut aus, sehr gut sogar. So gut, dass ich sogar nach den aktuellen Videos skeptisch bin. Falls es so kommt, wird es aber ein Highlight von mir. Es gibt übrigens zwei Videos, das zweite ist noch etwas länger.

Assassin’s Creed kommt im November

Mein anderes Highlight von Ubisoft ist Assassin’s Creed Shadows in diesem Jahr, hier geht es am 12. November los, es ist ebenfalls ein Open World-Spiel. Doch nach zahlreichen Japan-Spielen in letzter Zeit freue ich mich etwas mehr auf Star Wars.

Ich vermute zwar, dass wir in beiden Fällen die übliche Ubisoft-Kost bekommen, aber damit kann ich dieses Mal sogar sehr gut leben und freue mich darauf. Nur bei Assassin’s Creed hoffe ich, dass dieser Titel ein kleines bisschen kürzer ausfällt. Die bisherigen Hauptspiele der Reihe, vor allem Valhalla, waren doch viel zu lang.

Prince of Persia: The Lost Crown – Das dritte Erweiterungspaket ist da Nach „Warrior’s Path“ und „Boss Attack“ erhält das durchweg positiv bewertete Prince of Persia: The Lost Crown von Publisher Ubisoft und Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier sein mittlerweile drittes Erweiterungspaket. Der DLC […]11. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->