Überraschung: GTA 6 Trailer 2 ist da

Nach der schlechten Nachricht gibt es bei Rockstar direkt eine gute, denn man hat den lange erwarteten zweiten Trailer für GTA 6 veröffentlicht. Außerdem hat man die Webseite komplett überarbeitet und liefert viele neue Details zum Blockbuster.

Das sieht alles verdammt gut aus, die Webseite ist wirklich gelungen, der Trailer macht Spaß, schade, dass GTA 6 erst 2026 kommt und nicht im Herbst. Ja, lieber fertig und ohne Bugs, aber ich freue mich durchaus auf diesen neuen GTA-Titel.