Überraschung: GTA 6 Trailer 2 ist da
Nach der schlechten Nachricht gibt es bei Rockstar direkt eine gute, denn man hat den lange erwarteten zweiten Trailer für GTA 6 veröffentlicht. Außerdem hat man die Webseite komplett überarbeitet und liefert viele neue Details zum Blockbuster.
Das sieht alles verdammt gut aus, die Webseite ist wirklich gelungen, der Trailer macht Spaß, schade, dass GTA 6 erst 2026 kommt und nicht im Herbst. Ja, lieber fertig und ohne Bugs, aber ich freue mich durchaus auf diesen neuen GTA-Titel.
Jason hat seit den 22er Leaks ganz schön zugelegt ;D
geiler Trailer muss ich sagen.
GTA Ist doch das lächerlichste Spiel überhaupt. Die meisten Leute, die den letzten Teil gespielt haben, werden GTA 6 wahrscheinlich gar nicht mehr miterleben, weil sie bis dahin verstorben sind.
Was ist denn mit dir falsch? Ist ja okay, sich nicht auf das Spiel zu freuen. Geschmäcker sind verschieden. Aber dein Kommentar ist schon ziemlich schräg.
Ich hab Teil 1 gezockt und fühle mich quick lebendig.
Der 2. Trailer sieht grafisch nochmals deutlich besser aus. Da Frage ich mich wirklich wie diea auf einer PS5 Pro flüssig laufen soll. Sieht mir eher wie max 30fps aus. Da kann man nur hoffen, dass sie zeitnahe die PC Version nachschieben.
Ich frage mich, was dich zu dieser Annahme veranlasst, ohne irgendwelche Fakten dazu zu kennen. Wieso sollte das auf einer PS5 Pro (und genauso auf einem Nicht-Pro-Modell) nicht flüssig laufen? Und wie möchtest du eine FPS-Zahl aus Standbildern erkennen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Was eine PC-Version betrifft, gehe mal MINDESTENDS von einem halben Jahr Verzögerung aus, basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit.
So wird es ja auch sein, 60 fps gibt es wohl nicht, bzw. erst auf PC/PS6. Einer von denen hat doch auch gesagt, dass GTA 6 mit stabilen 30 fps laufen wird.
Noch ist da gar nichts offiziell, abwarten. Mich würde es auf einer Base PS5 auch wundern, aber bei einer PS5 Pro mit PSSR halte ich es durchaus für machbar.
Offiziell ist gar nichts, außer dass das Spiel kommt und GTA VI heißen wird. ;)
Aber jeder der damit zu tun und auch Ex-Rockstar-Mitarbeiter zweifel an stabilen 60 FPS, auch auf der PS5 Pro. Es sei denn man trickst mit irgendeinem Performance-Mode und damit schlechterer Grafik. Wäre aber auch egal, da GTA eh nicht von pompöser Grafik lebt.
Es gibt keine verlässlichen Aussagen diesbezüglich, ich verfolge das ja auch alles. Warten wir es ab. Sony meinte, dass PSSR ab 2026 auf dem Level von FSR 4 sein soll, vielleicht arbeitet man sehr eng mit Rockstar und kann einen Performance-Modus mit 60 fps ermöglichen, der die Grafik der normalen PS5 mitbringt, da rechne ich auch mit maximal 30 fps.
Dass jetzt doch noch der zweite Trailer kam, nachdem das Spiel „gerade“ erst verschoben wurde, kam echt überraschend. Und die neue Website noch überraschender mit den vielen Bildern und Einführung der Regionen und wichtigsten Charaktere.