UFO 50 ist eine umfangreiche, auf 8-Bit-Ästhetik ausgerichtete Spielesammlung

Die Neuauflage alter Spieleklassiker ist seit jeher ein gefühlter Verkaufstrick – oder ein wirksames Mittel, um angestaubten Spielereihen neues Leben einzuhauchen.

Zuletzt gab es entsprechende Ankündigungen für Tomb Raider I-III und IV-VI, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 und Final Fantasy Pixel Remaster. Bei UFO 50 handelt es sich ebenfalls um eine Spielesammlung, die jedoch aus 50 komplett neu entwickelten Spielen besteht.

Das Entwicklerstudio Mossmouth hat mit UFO 50 eine Art Spielemuseum geschaffen, das zum Spielen von 50 Einzel- und Multiplayer-Spielen aus verschiedenen Genres wie Jump’n’Runs, Shoot’em Ups bis hin zu Puzzlespielen, Rollenspielen und Rollenspielen einlädt. Alle Spiele sind in der 8-Bit-Grafikästhetik der 80er Jahre gehalten.

Wer an dieser Stelle an „kleine Flash-Spiele“ mit einer Spielzeit von 10 Minuten oder weniger denkt, der irrt sich gewaltig. Die Spiele sind zum Teil sehr umfangreich und haben eine Spielzeit von mehreren Stunden. Langfristiger Spielspaß ist also garantiert.

UFO 50 ist exklusiv für die PC-Plattform Steam erhältlich und kostet knapp 25 Euro, was im Prinzip einen Kaufpreis von 2 Euro pro Spiel bedeutet.

Ob das Spiel auch für andere Plattformen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Eintrag auf der offiziellen Webseite mit „TBA“ (to be announced, was auf Englisch so viel heißt wie „wird noch angekündigt“) lässt hoffen. Ich vermute stark, dass eine Konsolenversion Anfang 2025 folgen wird.

