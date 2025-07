UGREEN erweitert Präsenz im deutschen Einzelhandel

UGREEN, ein Hersteller von Elektronikprodukten, hat in dieser Woche eine Partnerschaft mit der Elektronikhandelskette MediaMarktSaturn bekannt gegeben.

Ziel ist es, die Präsenz auf dem deutschen Markt zu stärken und neue Vertriebskanäle zu erschließen. Im Rahmen der Kooperation werden UGREEN-Produkte ab sofort sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop von MediaMarkt und Saturn angeboten. Der Fokus liegt dabei auf der Einführung etablierter Produktlinien wie Netzwerkspeicher (NAS) sowie Ladegeräte und Powerbanks.

Im Bereich der Netzwerkspeicher bringt UGREEN die DXP-Serie auf den Markt, die sich sowohl an private als auch an professionelle Anwender richtet. Die Modelle ermöglichen es, große Datenmengen zu speichern und gleichzeitig mobil darauf zuzugreifen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl an Ladegeräten und Powerbanks, darunter die leistungsorientierte Nexode Pro-Serie und die designorientierte Uno-Serie. Darüber hinaus erscheinen einige Produkte in einer Sonderedition in Kooperation mit dem Videospiel Genshin Impact.

Die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn ist Teil einer umfassenden Expansionsstrategie von UGREEN in Europa. Zur Umsetzung dieser Initiative wurde das Team in der DACH-Region personell verstärkt. Neue Schlüsselpositionen wurden besetzt, um das operative Geschäft und die Marktentwicklung in Deutschland gezielt voranzutreiben. Die Steuerung erfolgt aus der Europazentrale des Unternehmens in den Niederlanden. Bisher waren Produkte von UGREEN vor allem bei Amazon zu haben.

