Mobilität

Unabhängig von China: Japan investiert in Akkus für Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
Toyota Sport Crossover Header

Japan möchte unabhängiger von China sein und da Elektroautos die Zukunft sind, möchte man sicherstellen, dass die lokale Wirtschaft gut aufgestellt ist. Laut Nikkei sei bis 2030 ein Output von 150 GWh pro Jahr geplant. Die Automarken sind dabei.

Toyota und Nissan steigen mit ein und in der Automobilbranche wurde somit der geplante Output von 80 GWh auf 120 GWh angehoben. Umgerechnet werden die Marken und das Land über 6 Milliarden Euro in den Ausbau der Akkus investieren.

Bisher werden Akkus überwiegend aus China importiert, was auch ein Vorteil für die lokalen Marken ist, wenn es um Preise und Auswahl der Elektroautos geht. Und mit Toyota und Nissan hat man zwei große Unternehmen, die man unterstützen will.

Toyota ist die weltweite Nummer 1 bei Autos, wenn es um Stückzahlen geht, doch bei Elektroautos noch nicht einmal in den Top 10 vertreten. Bis 2030 will man aber auch hier ca. 3,5 Millionen Elektroautos pro Jahr verkaufen, was ein großes Ziel ist.

Fabian Kirchbauer Photography

BMW kündigt Wasserstoffautos ab 2028 an

Na also, nach dem ganzen Marketing und der Pressetour mit dem umgebauten BMW X5, gibt es endlich mal eine konkrete…

6. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Unabhängig von China: Japan investiert in Akkus für Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update