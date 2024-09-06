Unabhängig von China: Japan investiert in Akkus für Elektroautos

Japan möchte unabhängiger von China sein und da Elektroautos die Zukunft sind, möchte man sicherstellen, dass die lokale Wirtschaft gut aufgestellt ist. Laut Nikkei sei bis 2030 ein Output von 150 GWh pro Jahr geplant. Die Automarken sind dabei.

Toyota und Nissan steigen mit ein und in der Automobilbranche wurde somit der geplante Output von 80 GWh auf 120 GWh angehoben. Umgerechnet werden die Marken und das Land über 6 Milliarden Euro in den Ausbau der Akkus investieren.

Bisher werden Akkus überwiegend aus China importiert, was auch ein Vorteil für die lokalen Marken ist, wenn es um Preise und Auswahl der Elektroautos geht. Und mit Toyota und Nissan hat man zwei große Unternehmen, die man unterstützen will.

Toyota ist die weltweite Nummer 1 bei Autos, wenn es um Stückzahlen geht, doch bei Elektroautos noch nicht einmal in den Top 10 vertreten. Bis 2030 will man aber auch hier ca. 3,5 Millionen Elektroautos pro Jahr verkaufen, was ein großes Ziel ist.