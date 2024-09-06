BMW kündigt Wasserstoffautos ab 2028 an

Na also, nach dem ganzen Marketing und der Pressetour mit dem umgebauten BMW X5, gibt es endlich mal eine konkrete Aussage zu Wasserstoff von BMW. Ich dachte wirklich, dass das nur Marketing ist, aber BMW hat ein konkretes Ziel.

Man ist eine Partnerschaft mit Toyota eingegangen und möchte bis 2028 das erste Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen. Der Markt zeigt zwar bisher, dass das so gut wie keinen interessiert, aber es sind ja noch vier Jahre.

BMW und Toyota wollen die Infrastruktur ausbauen und es soll nicht bei einem Auto bleiben. Das ist doch mal ein Plan und ich weiß, dass ich mich bei Elektroautos von BMW getäuscht habe und diese erfolgreicher als erwartet sind, aber ich wette hier erneut gegen BMW. Wasserstoff wird kurzfristig gar keine Chance in Autos haben.

Auto: Ein technologieoffener Markt

Die Infrastruktur ist sehr teuer, das Befüllen der Tanks geht gar nicht mal so schnell, wenn viele hintereinander an der Säule stehen, es ist nicht günstig und es sind die einzigen Marken, die bei PKWs daran glauben. Es gibt zwar Ansätze für LKWs oder Nutzfahrzeuge, das könnte helfen, aber bei PKWs investiert hier sonst niemand.

Damit sich eine Technologie auf dem Massenmarkt durchsetzt, benötigt es aber einige Plattformen von Volumenherstellern, damit bezahlbare Autos möglich sind.

Der Wandel der Branche ist auch schon so teuer genug und selbst Elektroautos tun sich derzeit schwer. Wie sollen es dann Wasserstoffautos schaffen, wenn diese noch teurer und schwieriger zu befüllen sind? Und woher kommt der grüne und bezahlbare Wasserstoff? Doch es gibt hier auch eine gute Nachricht für mich.

E-Fuels, Wasserstoff, es kann niemand, wirklich niemand behaupten, dass dieser Markt nicht technologieoffen sei. Er ist es und die unterschiedlichen Ansätze sind geplant. Jetzt werden die Kunden zeigen, welche Technologie eine Zukunft hat.