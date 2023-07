VanMoof am Ende: Upway will sich um Reparaturen der E-Bikes kümmern

Mit dem Ende von VanMoof folgen viele Fragen, unter anderem die nach dem Service. Und da möchte Upway ab dem 1. September in Deutschland einspringen und ein „VanMoof Wiederbelebungsprogramm“ für alle VanMoof-Kunden bieten.

Upway ist 2022 in Deutschland gestartet und bietet generalüberholte E-Bikes an, auch von VanMoof, man hat damit also Erfahrung. Wer möchte, der kann sich ab heute direkt bei Upway anmelden und landet dann auf einer Warteliste des Shops.

VanMoof E-Bikes neues Leben schenken

Laut eigenen Angaben will man „Millionen von E-Bikes ein neues Leben schenken“, aber am Ende ist das natürlich sehr leichtes Marketing (macht Cowboy auch), denn da gibt es viele Nutzer von E-Bikes, die vielleicht danach bei Upway einkaufen.

Die Lage für den Service bei VanMoof ist derzeit übrigens noch nicht geregelt, die „Situation“ bei VanMoof wird noch „beurteilt“. Doch selbst wenn es nur Marketing ist, schön zu sehen, dass die VanMoof-Fahrer ihre E-Bikes weiter nutzen können.

