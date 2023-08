VanMoof hat eine Zukunft: Mehrere Interessenten stehen bereit

Es hatte sich schon im Vorfeld immer wieder angedeutet und seit ein paar Wochen ist klar: VanMoof ist pleite. Doch es sieht so aus, als ob der E-Bike-Hersteller eine Zukunft hat, denn es gibt direkt mehrere potenzielle Käufer, die die Marke wollen.

Einer davon ist Micromobilit aus den USA, die das auch schon in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt haben. Es gab ein unverbindliches Angebot für VanMoof und das wurde positiv aufgenommen. Ein verbindliches Angebot soll jetzt folgen.

Laut VanMoof sei das derzeit jedoch nicht die einzige Option, denn es gibt weitere Interessenten. Die Summe von Micromobilit ist unbekannt, wir wissen also nicht, wie viel die Marke kostet. Je mehr Interessenten, desto höher am Ende der Preis.

Es sieht also ganz gut aus, aber eins sollte klar sein: VanMoof, so wie wir es heute kennen, wird keine Zukunft haben. Ein Käufer wird sicher nicht einfach so das alte Konzept 1:1 übernehmen, denn das hat immerhin zur Pleite von VanMoof geführt.

