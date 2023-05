VanMoof: Diese zwei neuen E-Bikes sollen die Marke retten

VanMoof kämpfte vor ein paar Monaten ums Überleben und dürfte finanziell immer noch nicht in einer entspannten Phase angekommen sein. Und da hilft es nicht, dass die aktuellen E-Bikes, die 2022 angekündigt wurden, noch teurer wurden.

Neue E-Bikes: VanMoof kündigt S4 und X4 an

Daher hat man sich überlegt, dass das Portfolio etwas größer wird und heute zwei ganz neue E-Bikes vorgestellt, das VanMoof S4 und VanMoof X4. Es handelt sich hier um eine Mischung aus der 3er-Reihe von 2020 und der 5er-Reihe von 2022.

Mit einem Preis von 2.198 Euro ordnen sich diese beiden E-Bikes ganz unten ein und dazu gibt es noch eine große Auswahl an Farben. Die Strategie ist klar: Diese E-Bikes sind für den Massenmarkt und sollen die zwei neuen Bestseller werden.

Es gibt ein paar Extras der aktuellen Generation, wie die Smartphonehalterung, aber andere Extras wie die Halo-Ringe oder USB C fehlen. VanMoof hat versucht, den Preis so weit zu senken, dass man wieder sehr nah an die 2.000 Euro kommt.

Der Verkauf des VanMoof S4 und VanMoof X4 startet noch heute über die Seite von VanMoof, jedenfalls in Evergreen. Purple Fog wird ab Ende Mai, Sunbeam Yellow ab Ende Juni und Foam Green sogar erst ab Ende Juli erhältlich sein.

Ich bin gespannt, ob diese neuen E-Bikes von VanMoof ankommen, denn die 3.500 Euro für die 5er-Serie wurden hin und wieder kritisiert. Die 3er-Serie war aber recht beliebt und das ist sicher ein Versuch, um etwas an den alten Hype anzuknüpfen.

