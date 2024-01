Vegane Produkte: Rügenwalder Mühle legt Fokus auf Kinder

Die Rügenwalder Mühle sorgte vor ein paar Tagen für Schlagzeilen, als man den Schinken Spicker aus dem Sortiment nahm und mit einer veganen Zukunft warb.

Hier setzt das Unternehmen im „Veganuary“ an und führt eine neue Produktreihe ein, die sich in erster Linie an Kinder richtet. Ganz neu sind die „Vegane Abenteuer Mortadella“ und noch ein „Veganer Abenteuer Streich“, wie hier berichtet wird.

Die Mortadella wird aus Sonnenblumenprotein hergestellt und enthält keinen Zuckerzusatz. Der Abenteuer-Streich hingegen basiert auf Erbsenprotein und ist ebenfalls frei von Zuckerzusatz.

Auf der Webseite der Rügenwalder Mühle findet man diese Produkte noch nicht, wir haben also auch noch keinen Preis. Falls die normalen Produkte ein Anhaltspunkt sind, dann sprechen wir über 1,59 Euro bzw. 2,49 Euro – also keine Schnäppchen.

Ich finde aber vor allem den Fokus sehr interessant, denn bei Wurst aus Fleisch ist der Fokus auf Kinder durchaus üblich, bei veganen Produkten ist mir das bisher noch nicht wirklich begegnet. Die veganen Dino-Nuggets würden mir da vielleicht noch einfallen, die ein kurzer Hype waren, aber vielleicht waren die auch Vorbild.

