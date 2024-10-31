Marktgeschehen

Verbraucher hinterfragen ihre Online-Abonnements zunehmend kritisch

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Apple iPhone 16 Pro

Eine aktuelle Adyen-Studie zeigt, dass viele deutsche Verbraucher ihre Online-Abonnements zunehmend kritisch hinterfragen.

Rund 39 Prozent der befragten Deutschen haben bereits Abonnements gekündigt oder planen dies in naher Zukunft zu tun. Im Durchschnitt will sich jeder Verbraucher von etwa 1,28 Abonnements trennen, was auf eine deutliche Überprüfung und mögliche Reduzierung der wiederkehrenden Abo-Kosten hindeutet.

Der durchschnittliche Abonnent in Deutschland hat derzeit drei Verträge und zahlt pro Dienst rund 15 Euro im Monat. Diese Ausgaben erscheinen vielen nicht mehr gerechtfertigt, sodass sie ihre Abonnements bewusst überprüfen und gegebenenfalls reduzieren.

Trotz dieser Kündigungsneigung planen viele Unternehmen, in den Abo-Markt zu investieren. Der Report zeigt, dass 76 Prozent der befragten Unternehmen weiterhin auf die Nachfrage nach Abo-Diensten setzen und im kommenden Jahr ihr Angebot erweitern oder neue Abo-Modelle einführen wollen. Dabei planen 53 Prozent der Unternehmen eine Erweiterung ihrer bestehenden Produktlinien im Abo-Modell, während 34 Prozent sogar komplett neue Dienste auf Basis wiederkehrender Zahlungen planen.

Das Konsumverhalten der deutschen Verbraucher zeigt sich also zweigeteilt: Während ein erheblicher Teil der Abonnenten bewusst sparen möchte, bleibt die Attraktivität von Abonnementmodellen für viele Unternehmen ungebrochen.

Zusammenfassung:

  • 39 % der Deutschen denken darüber nach, Abonnements zu kündigen.
  • 17 % möchten mindestens ein Abonnement loswerden.
  • 10 % planen, zwei Abonnements zu kündigen.
  • 7 % wollen drei oder mehr Abonnements reduzieren.
  • Gleichzeitig haben 76 % der Unternehmen vor, in Abo-Modelle zu investieren.

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Simon 👋
    sagt am

    Arrrr! ;)

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    ich hab genau ein Abo und das werde ich nicht los. nennt sich GEZ.

    Antworten
    1. Peter 👋
      sagt am zu Kurt ⇡

      Interessant. GEZ gibt es laut Wikipedia jedoch seit 31.12.2012 gar nicht mehr. :P

      Antworten
    2. Herr P. 🎖
      sagt am zu Kurt ⇡

      Aja, ein Onlineabo namens GEZ. Kenne ich gar nicht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Marktgeschehen / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer
in Mobilität
Elektroautos gelten als Zukunft, aber die Sorgen bleiben hoch
in Mobilität
Vw Id5 Gtx Seite
VW ID.5 am Ende: Elektroauto wird wohl ab 2027 eingestellt
in Mobilität
VW Touareg am Ende: Volkswagen stellt SUV ein
in Mobilität
OnePlus 15: Neues Android-Flaggschiff macht einiges anders
in Smartphones
Re Bereit Zur Abfahrt
Das Deutschlandticket wackelt – mal wieder
in Mobilität
Philips Hue: Neuer Auftritt ohne Philips-Branding
in Smart Home
Commerzbank Logo2
Commerzbank StartKonto: Bonusaktion ersetzt Cashback-Angebote
in Fintech
Apple Tv Siri Remote Header
Apple plant neuen Apple TV für Ende 2025
in News
Volksbank Logo
iPhone-Bezahlen mit girocard: Volksbanken verschieben den Start
in Fintech