Verbrenner-Aus ab 2035: Im Herbst wird neu entschieden

Ein Verbrenner-Aus gibt es zwar faktisch so nicht, aber theoretisch sehen die aktuellen Regelungen der EU durchaus vor, dass der Verbrenner, so wie wir ihn heute kennen, nach 2035 nicht mehr in der EU zugelassen wird. Das könnte kippen.

Eigentlich wollte man sich die Lage erst 2026 anschauen, aber die Automobilwoche berichtet, dass die EU das Thema schon im Herbst 2025 angeht und es würde darauf hindeuten, dass die Regelungen für das Verbrenner-Aus gelockert werden.

Autobranche: CO₂-Regelung für 2025 gekippt

Doch so lange müssen Autohersteller, die den Anschluss in den letzten Jahren verpasst haben, nicht warten. Für viele gibt es schon 2025 eine Lockerung, denn die strengeren CO₂-Grenzwerte sind im neuen „Aktionsplan“ wieder Geschichte.

Wer es in diesem Jahr nicht schafft, der bekommt mehr Zeit. Die EU will sich jetzt einen längeren Zeitraum anschauen, und zwar 2025, 2026 und 2027. Wer es also in diesem Jahr nicht schafft, der kann das 2026 und/oder 2027 noch ausgleichen.

Das dürfte einige Manager bei VW und Co. beruhigen, bringt aber die Gefahr mit, dass das aktuelle Management zu sehr den Verbrenner, der sich weiterhin gut verkauft, in den Fokus rückt und das dicke Ende dann eben erst 2027 ansteht.

Hinzu kommt, dass in diesem Jahr womöglich viele gute Aktionen bei Elektroautos wegfallen, denn der Druck ist raus. Und es benachteiligt die Autohersteller, die das (es ist ja seit Jahren bekannt) haben kommen sehen und sehr gut vorbereitet sind.

Autobranche: Die Belastung reduzieren

Ich verstehe die Absicht der EU, man will die angeschlagene Branche, bei der sich derzeit viele Marken in einer Krise befinden, nicht weiter belasten, aber es bleibt dabei, die höheren CO₂-Werte zahlen dann am Ende eben nicht die Autohersteller, sondern die „normalen Bürger“. Hätte es nicht ein Zeitraum von zwei Jahren getan?

Von mir aus hakt man 2025 ab, aber wieso nimmt man direkt noch 2027 mit in die Berechnung, da kalkulieren viele Manager von Aktienunternehmen kurzfristiger und haben eher die Gewinnsteigerung im Folgejahr im Blick. Doch warten wir mal ab, wie sich das jetzt entwickelt, die Autolobby kann es jedoch als Sieg verbuchen.