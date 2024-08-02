Dienste

Verfassungsbeschwerden ab sofort per Mausklick einreichen

Autor-Bild
Von
|
Gericht Recht Urteil Richter

Das Bundesverfassungsgericht, das höchste deutsche Gericht, ist ab sofort auch digital erreichbar.

Bürger können sich jetzt elektronisch an das Gericht wenden, ohne zum Briefkasten oder Faxgerät greifen zu müssen. Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs ist ein Schritt auf dem Weg zum digitalen Rechtsstaat. Die Bundesregierung arbeitet daran, die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter auszuschöpfen.

Der elektronische Rechtsverkehr ermöglicht den sicheren und rechtswirksamen Austausch elektronischer Dokumente zwischen Bürgern, Behörden und Gerichten. Während er in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten bereits etabliert ist, wird er nun auch für das Bundesverfassungsgericht eingeführt.

Die gesetzlichen Voraussetzungen wurden durch die §§ 23a bis 23e des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) geschaffen, nach denen Dokumente elektronisch eingereicht und zugestellt werden können.

Digitale Wege sind freiwillig

Die Neuregelung orientiert sich an den bestehenden Vorschriften der Zivilprozessordnung und anderer Fachprozessordnungen und nutzt die bereits vorhandene Infrastruktur. Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sind zur Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs verpflichtet, Bürger sowie andere Verfahrensbeteiligte können dies freiwillig tun.

Darüber hinaus sind Regelungen zur elektronischen Aktenführung und zur vorzeitigen Einsicht in Altakten für bestimmte Forschungsvorhaben vorgesehen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update