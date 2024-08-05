Vergleichende Werbung: IKEA stellt LIDL kalt

Handel

Das hatte sich LIDL vermutlich anders gedacht, als man im neuen Werbeprospekt (nur diese Woche gültig) zum Frontalangriff auf IKEA blies.

IKEA hat mal wieder bewiesen, dass man nicht nur Humor hat, sondern durch die schiere Größe und Marktmacht auch Direktangriffe der Konkurrenz schnell und durchaus witzig kontern kann.

Was war geschehen? LIDL setzt in dieser Woche auf vergleichende Werbung, und zwar ziemlich offensiv. Drei IKEA-Produkte baut man sehr ähnlich nach und verkauft sie zu einem günstigeren Preis, als IKEA das macht.

Und so bewirbt man das:

Lidl Ikea Angriff

IKEA kontert schnell und mit Humor

Das blieb selbstverständlich von IKEA nicht unbemerkt. Das Unternehmen hat in kürzester Zeit darauf reagiert und die Originalprodukte massiv im Preis gesenkt, sodass man die LIDL-Angebote noch mal deutlich unterbietet.

Die niedrigen Preise sind bei IKEA nur in dieser Woche gültig, also genauso lange wie die Lidl-Aktion läuft. Und damit auch alle mitbekommen, warum man das macht, wird die Preissenkung wie folgt beworben:

Ikea Lidl Konter

Am Ende profitieren die Kunden von diesem Konkurrenzkampf und ein bisschen witzig ist es auch noch.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    zeigt einfach nur wie unverschämt teuer die Sachen sind wenn man sie ja auch günstiger anbieten kann.

    Antworten
    1. Sam 🏅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das mag zu seinem gewissen Teil sicher stimmen, aber man kann in so einem Fall Preisnachlässe auch unter Marketingbudget laufen lassen und somit auch mit negativer Marge verkaufen.

      Antworten
  2. Alfons 🌀
    sagt am

    schön, können die gerne weiter so machen. Sorgt für lacher und der Kunde zahlt weniger

    Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Sehr gut! Finde ich gut dass auch Lidl Mal in die Schranken gewiesen wird.

    Antworten
    1. TomTom 🪴
      sagt am zu max ⇡

      Ist auf jeden Fall deutlich synaptischer als den Konzern zu verklagen :)

      Antworten
  4. Heiko Dröse ☀️
    sagt am

    Alter – 80€ für so ein Schuhregal – Wahnsinn

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Heiko Dröse ⇡

      Wir haben das seit vielen Jahren, das ist eine Bank, da kannst du auch mit 100 Kilo problemlos drauf sitzen. Ist das Geld auf jeden Fall wert.

      Antworten
      1. max 🔱
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Finde ich auch. Nicht alle Möbel von Ikea sind Schrott wie es damals mal der Fall war.

        Antworten
  5. RoyBer ☀️
    sagt am

    Ha ha tolle Aktion 😆

    Antworten
  6. Dennis 🏅
    sagt am

    Lach, richtig nice 🤘

    Antworten
  7. Christian 🔅
    sagt am

    Sehr schön :)

    Antworten

