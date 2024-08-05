Vergleichende Werbung: IKEA stellt LIDL kalt

Das hatte sich LIDL vermutlich anders gedacht, als man im neuen Werbeprospekt (nur diese Woche gültig) zum Frontalangriff auf IKEA blies.

IKEA hat mal wieder bewiesen, dass man nicht nur Humor hat, sondern durch die schiere Größe und Marktmacht auch Direktangriffe der Konkurrenz schnell und durchaus witzig kontern kann.

Was war geschehen? LIDL setzt in dieser Woche auf vergleichende Werbung, und zwar ziemlich offensiv. Drei IKEA-Produkte baut man sehr ähnlich nach und verkauft sie zu einem günstigeren Preis, als IKEA das macht.

Und so bewirbt man das:

IKEA kontert schnell und mit Humor

Das blieb selbstverständlich von IKEA nicht unbemerkt. Das Unternehmen hat in kürzester Zeit darauf reagiert und die Originalprodukte massiv im Preis gesenkt, sodass man die LIDL-Angebote noch mal deutlich unterbietet.

Die niedrigen Preise sind bei IKEA nur in dieser Woche gültig, also genauso lange wie die Lidl-Aktion läuft. Und damit auch alle mitbekommen, warum man das macht, wird die Preissenkung wie folgt beworben:

Am Ende profitieren die Kunden von diesem Konkurrenzkampf und ein bisschen witzig ist es auch noch.

