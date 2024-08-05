Vergleichende Werbung: IKEA stellt LIDL kalt
Das hatte sich LIDL vermutlich anders gedacht, als man im neuen Werbeprospekt (nur diese Woche gültig) zum Frontalangriff auf IKEA blies.
IKEA hat mal wieder bewiesen, dass man nicht nur Humor hat, sondern durch die schiere Größe und Marktmacht auch Direktangriffe der Konkurrenz schnell und durchaus witzig kontern kann.
Was war geschehen? LIDL setzt in dieser Woche auf vergleichende Werbung, und zwar ziemlich offensiv. Drei IKEA-Produkte baut man sehr ähnlich nach und verkauft sie zu einem günstigeren Preis, als IKEA das macht.
Und so bewirbt man das:
IKEA kontert schnell und mit Humor
Das blieb selbstverständlich von IKEA nicht unbemerkt. Das Unternehmen hat in kürzester Zeit darauf reagiert und die Originalprodukte massiv im Preis gesenkt, sodass man die LIDL-Angebote noch mal deutlich unterbietet.
Die niedrigen Preise sind bei IKEA nur in dieser Woche gültig, also genauso lange wie die Lidl-Aktion läuft. Und damit auch alle mitbekommen, warum man das macht, wird die Preissenkung wie folgt beworben:
Am Ende profitieren die Kunden von diesem Konkurrenzkampf und ein bisschen witzig ist es auch noch.
zeigt einfach nur wie unverschämt teuer die Sachen sind wenn man sie ja auch günstiger anbieten kann.
Das mag zu seinem gewissen Teil sicher stimmen, aber man kann in so einem Fall Preisnachlässe auch unter Marketingbudget laufen lassen und somit auch mit negativer Marge verkaufen.
schön, können die gerne weiter so machen. Sorgt für lacher und der Kunde zahlt weniger
Sehr gut! Finde ich gut dass auch Lidl Mal in die Schranken gewiesen wird.
Ist auf jeden Fall deutlich synaptischer als den Konzern zu verklagen :)
Alter – 80€ für so ein Schuhregal – Wahnsinn
Wir haben das seit vielen Jahren, das ist eine Bank, da kannst du auch mit 100 Kilo problemlos drauf sitzen. Ist das Geld auf jeden Fall wert.
Finde ich auch. Nicht alle Möbel von Ikea sind Schrott wie es damals mal der Fall war.
Ha ha tolle Aktion 😆
Lach, richtig nice 🤘
Sehr schön :)