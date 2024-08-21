Visa Geld-zurück-Aktion: 25 Euro Cashback im Herbst 2024 möglich

Visa wird im Herbst 2024 mit einer frischen „Geld-zurück-Aktion“ starten, bei der man sich bis zu 25 Euro gutschreiben lassen kann.

Wer vom 17. September 2024 bis zum 15. Oktober 2024 mit einer (deutschen) Visa online bezahlt, kann einen Cashback von bis zu 25 Euro erhalten (2 % Geld zurück pro 50 € Zahlung). Es werden nur Transaktionen im Online-Handel berücksichtigt, die nach erfolgreicher Registrierung bei Visa erfolgt sind.

Stationäre Zahlungen im Handel sind also ausgenommen. Nicht aufladbare Prepaid-Karten sowie V-PAY-Karten sind von der Aktion ebenso wie üblich ausgeschlossen, Visa Debit können aber ganz normal teilnehmen.

Es ist im Rahmen des möglichen, dass die Aktion vorzeitig beendet wird, da das Gesamtcashbackvolumen gedeckelt ist. Für die neue Geld-zurück-Aktion muss man sich auf dieser Seite bei Visa anmelden (erst ab Start möglich). Die Teilnahmebedingungen sind ab Beginn der Aktion hier zu finden.