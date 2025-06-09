visionOS 26 bringt Widgets, 3D-Inhalte und Entwickler-APIs

Apple hat mit visionOS 26 ein Update für das Betriebssystem des Apple Vision Pro vorgestellt. Es umfasst eine Vielzahl neuer Funktionen für räumliche Erlebnisse. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören räumliche Widgets, die sich in den physischen Raum des Nutzers einfügen lassen, sowie eine erweiterte Unterstützung für Medieninhalte im 180- und 360-Grad-Format.

Darüber hinaus wurden die sogenannten Personas visuell überarbeitet, um eine realistischere Darstellung der Nutzer zu ermöglichen. Sie verfügen nun über detailliertere Gesichtszüge und Profilansichten.

Eine weitere zentrale Neuerung betrifft die Möglichkeit gemeinsamer räumlicher Erlebnisse. Mehrere Nutzer eines Apple Vision Pro können jetzt denselben digitalen Raum gleichzeitig erleben, beispielsweise beim gemeinsamen Ansehen von Filmen oder bei der Zusammenarbeit in Arbeitsumgebungen.

uch Remote-Zugriffe via FaceTime sind weiterhin möglich. Unternehmen wie Dassault Systèmes nutzen diese Optionen bereits für kooperative Designanwendungen. Zudem unterstützt visionOS 26 nun den PlayStation VR2 Sense Controller für erweitertes Gaming mit Bewegungssteuerung.

Neue Entwicklerfunktionen und Unternehmensanwendungen

Das Update bringt für Entwickler und Unternehmen neue Programmierschnittstellen (APIs), unter anderem zur Erstellung geschützter Inhalte sowie zur Einrichtung gemeinsam genutzter Gerätepools. Nutzer können individuelle Einstellungen wie Augen- und Handdaten oder Sehstärken auf ihrem iPhone speichern und auf andere Vision-Pro-Geräte übertragen. Zubehör wie Logitech Muse soll neue Formen der Interaktion in räumlichen Anwendungen ermöglichen.

Zu den weiteren Ergänzungen gehören eine überarbeitete Steuerzentrale, Unterstützung für neue Sprachen, Funktionen zur Augensteuerung („Look to Scroll“), eine erweiterte FaceTime-Integration sowie Verbesserungen der App-Verwaltung auf dem Startbildschirm.

Einige Funktionen, darunter Features von Apple Intelligence, stehen nur in bestimmten Regionen und Sprachen zur Verfügung. Die Testversion von visionOS 26 ist ab sofort für registrierte Entwickler verfügbar, der allgemeine Rollout folgt zu einem späteren Zeitpunkt.