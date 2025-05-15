visionOS 3: Apple plant spannende Neuerung für die Vision Pro

Apple wird uns in weniger als einem Monat die neue Software für alle Plattformen des Unternehmens zeigen, wir bekommen also auch visionOS 3 für die Vision Pro zu sehen. Da steht laut Mark Gurman von Bloomberg ein spannender Schritt an.

Neben der Gestensteuerung ohne Controller, wird Apple noch eine Option in das OS einbauen, man nutzt das Tracking der Augen zum Scrollen. In Zukunft wird man also einen Inhalt auf der Vision Pro lesen können, ohne die Hände zu benutzen.

Apple wird das bei allen seinen Apps für visionOS einbauen und es gibt natürlich auch eine Schnittstelle für Drittanbieter. Es wird dem Erfolg der Vision Pro nicht viel bringen, aber es ist eine spannende Neuerung für die VR/AR-Zukunft von Apple.