Vodafone: 5G-Roaming jetzt in 93 Ländern

Vodafone-Kunden profitieren von einem Roaming-Angebot in über 200 Ländern weltweit. Hervorzuheben ist die Möglichkeit, ab sofort in 93 Ländern die 5G-Technologie zu nutzen – ein Angebot, das derzeit kein anderer deutscher Mobilfunkanbieter in diesem Umfang anbietet. Auch das LTE-Netz ist in 186 Ländern verfügbar.

Im Winter 2024 wurden 5G-Netze in 15 weiteren Ländern in das Roaming-Angebot von Vodafone integriert, darunter Destinationen wie Mauritius, Kolumbien, Sri Lanka, Guadeloupe, Gambia, Chile, und die Faröer-Inseln (siehe PDF). Auch in beliebten Winterurlaubszielen der Deutschen wie Österreich, der Schweiz, Italien, den Kanaren, den Malediven, der Dominikanischen Republik und den USA kann mit 5G gesurft werden.

Innerhalb der EU gilt weiterhin das Prinzip „Roam-Like-At-Home“, sodass Kunden ihren deutschen Tarif ohne zusätzliche Kosten im EU-Ausland nutzen können. Für Reisen außerhalb der EU bietet Vodafone spezielle Reisepakete an, die eine kostengünstige mobile Nutzung in vielen Ländern ermöglichen.

