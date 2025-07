Vodafone, A1 und Ericsson testen grenzüberschreitendes 5G Standalone

Vodafone, A1 Bulgarien und Ericsson haben erstmals erfolgreich internationales Roaming im 5G-Netz (5G+) getestet. Dabei konnte sich ein Gerät aus dem A1-Netz in das 5G+ Netz von Vodafone Deutschland einwählen. Die Sprach- und Datenverbindungen funktionierten problemlos.

Dies ist ein erster praktischer Schritt für die Nutzung von 5G+ über Ländergrenzen hinweg, denn bisher waren viele der fortschrittlichen Funktionen dieser Technologie nur im Heimatnetz eines Anbieters verfügbar.

Der eigenständige 5G-Standard (5G+) ermöglicht im Gegensatz zu bisherigen 5G-Ausbaustufen niedrigere Latenzzeiten und höhere Bandbreiten, ohne auf bestehende LTE-Netze zurückgreifen zu müssen.

Funktionen wie Network Slicing und Edge Computing machen ihn auch für Unternehmen und spezialisierte Anwendungen attraktiv. Allerdings war die Nutzung dieser Möglichkeiten bisher auf das jeweilige Inland beschränkt, da Roaming über 5G+ technisch noch nicht etabliert war.

Technischer Hintergrund und Umfang des Tests

Der erfolgreiche Test wurde mit moderner Software durchgeführt, die auf internationalen Standards basiert. Zum Einsatz kamen unter anderem Komponenten des Dual-Mode-5G-Core von Ericsson und spezielle Sicherheitslösungen (SEPP). Diese soll die Daten der Nutzer beim grenzüberschreitenden Einsatz schützen. Bislang sind weltweit nur rund 60 eigenständige 5G-Netze in Betrieb oder im Aufbau. Der jetzt getestete Ansatz könnte die Grundlage für eine breitere Nutzung von 5G+ im Ausland bilden.

Vodafone bietet bereits Roaming in 93 Ländern mit 5G-Unterstützung an, allerdings handelt es sich in den meisten Fällen noch nicht um 5G Standalone. Die jetzt getestete Technologie könnte mittelfristig zur Standardlösung für internationales Roaming in 5G+ Netzen werden. Dies würde nicht nur höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten für die Endnutzer bedeuten, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten für die Mobilfunkbetreiber.

